‘¿Calificar?, primero el cociente’

Guadalajara, Jalisco.- En su primera conferencia como entrenador del Guadalajara, Alberto Coyote evitó caer en ilusiones o en construir castillos en el aire, con una posible permanencia como entrenador definitivo, o incluso con algo más que salir del bache.

“Simple y sencillamente hay que entender nuestra realidad, y nuestra realidad en este momento es que nos tenemos que ocupar del tema porcentual, eso básicamente”, dijo el exjugador rojiblanco hoy entrenador sustituto de José Cardozo.

Coyote agradeció la confianza que le tuvo el paraguayo para considerarlo como su auxiliar en su gestión, pero si aceptó el suplirlo tras su cese, fue por su calidad de entrenador institucional.

“Tengo bien claro cuál es mi función aquí como técnico interino, no sé cuántos partidos vayan a ser, pero lo estoy disfrutando día con día. Tengo una gran ventaja, que conozco a todos los chicos de Primera División, también a los de Sub-20 y de Segunda, esa es una gran ventaja para mí e intentaré elegir a lo que observe mejor en los entrenamientos para vestir dignamente la playera de Chivas”, afirmó.

“Estamos intentando recuperar la confianza, la autoestima en el jugador”.

Coyote no descartó a Chivas para pelear por la Liguilla, pero aclaró que el objetivo es rescatar la mayor cantidad de los 15 puntos que quedan en disputa.

“Eso lo tenemos bien claro, que logrando 26 puntos podríamos considerar calificar al equipo, pero no tenemos que olvidar el tema porcentual, eso es algo en lo que estamos inmiscuidos, y vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. El primer objetivo es Lobos BUAP”, aclaró sensato Coyote.

Por último el pastor rojiblanco advirtió que buscará cambiar la mentalidad que hoy tienen los jugadores, recordándoles la camiseta que deben defender cada fin de semana.

“Entiendo totalmente la molestia de la afición, no me voy a escudar en nada porque por supuesto que yo soy parte del problema, pero también puedo ser parte de la solución. Aquí lo importante es que el jugador se dé cuenta de qué playera está defendiendo, eso es importantísimo. El mayor activo de la institución es la afición y por ella vamos a tratar de cambiar la mentalidad de los jugadores, la mentalidad nuestra junto con el cuerpo técnico y ser un digno representante de Chivas”, dijo.