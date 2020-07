Califican 7 caballos de Fincher al Rio Grande Senor Futurity

Jake Rogers / Ruidoso Downs

Siete caballos del entrenador Todd Fincher calificaron al Rio Grande Senor Futurity y tres potras de su establo lo hicieron para el Rio Grande Senorita Futurity durante las pruebas que se llevaron a cabo el viernes por la tarde en el hipódromo Ruidoso Downs, con un retraso provocado por tormentas eléctricas. Las dos finales se correrán el 16 de agosto en una distancia de cinco y medio furlongs y cada una con una bolsa de 150 mil dólares.

Los caballos purasangre criados en Nuevo México tomaron el escenario en Ruidoso Downs ese día para competir por un lugar en las finales del Rio Grande Senorita Futurity y el Rio Grande Senor Futurity.

Sólo la primera prueba se pudo correr en una pista rápida y seca, ya que hubo un retraso prolongado por fuerte lluvia acompañada de rayos, después de lo cual la condición de la pista cambió a húmeda durante el resto del programa.

En las pruebas para el Río Grande Senorita Futurity, para potras dosañeras, las tres primeras finalistas de las tres pruebas ganaron puestos automáticos para la final, y las que terminaron en cuarto lugar participarán en un sorteo para definir a la décima clasificada.

Las clasificadas son Atill I Chime, Speedy Wildcat, The Pacesetter, Shame On Bea, Bully Baby, Indian Fireblossom, Fill The Bill, Comic Hot Toddy y Caught Stealing.

El entrenador Todd Fincher calificó tres potras para la final con Comic Hot Toddy, Caught Stealing y The Pacesetter. El veterano entrenador Fred Danley calificó a Fill The Bill y Bully Baby, mientras que Joel Marr también calificó a dos con Atill I Chime y Speedy Wildcat.

En las pruebas para el Rio Grande Senor Futurity para potros dosañeros y caballos capados, los cinco primeros finalistas de las dos pruebas calificaron a la final. Los clasificados son Digger’s Gold, Right Jab, My Storm Warrior, Dan Who, Pub, Jornalero, Aisle Runner, Delbert Too, Smooth Blues y Cheese Tray. De los 10 calificados, siete son del establo de Fincher.