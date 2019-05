Califica Silk for My Hero V

Silk for My Hero V, de Circle Cross Racing Stables, obtuvo su primer triunfo cuando aceleró para registrar el tiempo clasificatorio más rápido ayer, durante el primero de dos días de pruebas para el Ruidoso Futurity, Grado 1 con bolsa de un millón de dólares, que se corrieron en el hipódromo Ruidoso Downs.

Los caballos con los cinco tiempos más rápidos de las 14 pruebas de ayer calificaron para competir contra los cinco más rápidos de las 14 pruebas de hoy en las 350 yardas de Ruidoso Futurity que se correrá el próximo 9 de junio.

Los caballos con los siguientes cinco tiempos más rápidos de cada día de pruebas califican para el Ruidoso Juvenile, con bolsa de 100 mil dólares, que también se corre el 9 de junio.

La primera posta para hoy será a las 12:00 pm y mañana vuelve a su horario normal de la 1:00 de la tarde con 10 pruebas para el Ruidoso Derby, Grado 1 con bolsa de 957 mil 483 dólares. Las pruebas para el Ruidoso Derby estarán engalanadas por la presencia de los tres caballos que en el 2018 ganaron un campeonato como dosañeros, incluido Apocalyptical Jess, ganador del All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares.

Silk for My Hero V tuvo un viaje limpio desde la cuarta posición y logró una victoria por un cuerpo y un cuarto con un tiempo de :17.704 segundos en las 350 yardas.

“Ella tuvo una carrera perfecto”, dijo el jockey Ricky Ramírez. “Ella escuchó un pequeño ruido en las puertas y luego las puertas se abrieron. Ella se fue.”

La hija de One Valiant Hero, entrenada en Trey Wood, fue segundo lugar en su único comienzo anterior, que se presentó en Remington Park.

At Attention, de Horton Racing LLC, registró el segundo tiempo clasificatorio más rápido en la prueba número 13, que ganó medio cuerpo con un tiempo de :17.191 segundos con Agustín Silva en la monta.

El resto de los calificados no oficiales y sus tiempos son Good Candy P (:17.829), Hotsempting (:17.848) y Bv Sheslikethewind (:17.857).