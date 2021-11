Cali espera a peleador chihuahuense

Después de tres meses de preparación intensa, el chihuahuense Yair Gallardo está listo para encarar los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El boxeador (81 kg) viajará con la mira puesta en el podio y con una técnica mucho más depurada comparada con la que tenía en sus inicios como seleccionado.

“Me he preparado fuerte y estoy motivado para lograr una medalla. Me considero un competidor fajador, que siempre va hacia adelante, pero ya no como antes, que era al puro choque; ahora peleo con más técnica que antes”, comentó el boxeador de 18 años de edad.

Gallardo ganó su lugar en la Selección Nacional en eventos de este año y ha estado concentrado desde junio con el equipo mexicano, en búsqueda de esta oportunidad en tierras colombianas. Desde entonces, ha participando en numerosos entrenamientos y fogueos, y es una de las piezas importantes del combinado azteca.

Para el púgil, el principal rival a vencer en su camino al podio panamericano será el representante de Cuba.

“Tienen mucho fogueo y son rudos, pero yo llevo varias semanas preparándome para darles muy buena pelea. Todos mis compañeros también viajarán con altas expectativas”, compartió el originario de Delicias, Chihuahua.

Yair, quien practica el boxeo hace una década, espera poder representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Ese es mi gran sueño, pero voy paso a paso, lo primero será sacar la casta y regresar con una medalla de los Panamericanos de Cali. Tengo potencial y eso lo demostraré en mis peleas”.

Se espera que sea la semana entrante cuando se dé a conocer el calendario de las competencias de box en Cali 2021. (Con información del Comité Olímpico Mexicano)

De cerca

Yair Benjamín Gallardo Lozano

Apodo: “Manotas ”

Edad: 18 años

Estatura: 1.82 m

Lug de nac: Ciudad Delicias, Chih.

Deporte: Boxeo

Categoría: 81 kg

10 años practicando el boxeo

El dato

11 boxeadores tendrá Mexico en estos juegos