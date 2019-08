Calendario 2020 incluye series en Puerto Rico y Londres

Nueva York.- La temporada 2020 de Grandes Ligas arrancará el 26 de marzo, su inicio más temprano aparte de los juegos internacionales. El calendario también incluye una serie para finales de abril en Puerto Rico entre los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami.

El Globe Life Field, el nuevo hogar de los Rangers de Texas, abrirá sus puertas el 31 de marzo. Este es el primer estadio de beisbol desde la inauguración del SunTrust Park de los Bravos de Atlanta, en 2017. Globe Life será el séptimo estadio más grande de Ligas Mayores con un techo retráctil, detrás de los que se encuentran en Toronto, Phoenix, Seattle, Houston, Milwaukee y Miami. La casa de los Rays de Tampa Bay tiene techo fijo.

La oficina del comisionado también anunció ayer que los 30 equipos que conforman Grandes Ligas podrían jugar el día de la inauguración de la temporada regular, algo que no ocurre desde 1968. Una jornada completa fue programada para el arranque de 2018, pero dos juegos fueron pospuestos. La campaña regular de 2020 terminaría el 27 de septiembre, con lo que la Serie Mundial se disputaría del 20 al 28 de octubre.

Los Angelinos reciben a los Dodgers el 10 y 11 de julio, antes del Juego de Estrellas que tendrá como sede el Dodger Stadium de Los Ángeles el 14 de julio –lo que da a ambos equipos una inusual fecha libre el domingo 12 del mismo mes.

Como fue anunciado previamente, los Cachorros y los Cardenales sostendrán dos partidos en Londres en junio. Los Yanquis y los Medias Blancas se enfrentarán el 13 de agosto en un estadio temporal cercano al famoso ‘Field of Dreams’ de Dyersville, Iowa. Y un encuentro en la Little League Classic entre los Medias Rojas y los Orioles está programado para el 23 de agosto en Williamsport, Pennsylvania.

Los partidos por la Liga Americana para el día inaugural son: Yanquis de Nueva York en Baltimore, Kansas City en casa de los Medias Blancas de Chicago, Detroit en Cleveland, los Angelinos de Los Ángeles en Houston, Minnesota en Oakland, Texas en Seattle, y Boston en Toronto.

En la Liga Nacional, los choques serán: Atlanta en Arizona, San Luis en Cincinnati, San Francisco en casa de los Dodgers de Los Ángeles, Filadelfia en Miami, los Cachorros de Chicago en Milwaukee, Washington visitando a los Mets de Nueva York, y Colorado en San Diego, El duelo interligas será Pittsburgh en Tampa Bay.



Retira Puig apelación

Cleveland.- El jardinero de los Indios Yasiel Puig retiró ayer su apelación a una suspensión de tres juegos por su participación en una trifulca cuando era miembro de los Rojos de Cincinnati.

Puig comenzará a cumplir su sanción a partir del juego de ayer en el que los Indios, que están empatados en la cima de la División Central de la Liga Americana, inicien una serie de tres encuentros en contra de Boston.

El cubano fue castigado por participar en la más reciente bronca entre los Rojos y los Piratas de Pittsburgh el pasado 30 de julio. La trifulca comenzó poco después de que Puig fuera canjeado a los Indios como parte de un cambio entre tres equipos y en el cual Cincinnati adquirió al derecho Trevor Bauer, procedente de Cleveland.