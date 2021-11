Caleb, el reto más grande para Álvarez

Las Vegas.- Saúl Álvarez sabe de presión, pues en ocho de sus últimos 11 combates ha ido por el cinturón de su rival; sin embargo, esa experiencia le da la calma para saber que en el gimnasio hizo el trabajo correcto y que ante Caleb Plant, este fin de semana, puede salir con la mano en alto.

“Puede lucir sencillo, pero eso es entre comillas, pues ya son 16 años trabajando para llegar a este momento. A mí me encanta que a Eddy (Reynoso, su entrenador) se le sigan ocurriendo cosas para tener esa motivación y hacerlas... pero siempre hay retos. Obviamente a los rivales que he enfrentado los he hecho ver más chicos, pero al final del día son campeones mundiales, campeones invictos. Estoy en mi mejor momento, pero veremos qué viene, a lo mejor Plant me pone un buen reto el sábado. El día de la pelea es cuando se ve todo”, declaró el peleador mexicano, quien ha dado cuenta de 17 campeones mundiales en una carrera de 16 años en el profesionalismo.

‘Canelo’ aspira a limpiar la división de los supermedios, enfrentando al último monarca que le hace falta en su récord para ostentar al mismo tiempo las cuatro correas que lo conviertan en el primer campeón indiscutido mexicano.

“No es fácil hacer esto. Sólo cinco han limpiado una división completa en la historia y me siento muy contento de estar a pocos días de tener la oportunidad de lograrlo”, dijo el peleador que sólo cuenta con una derrota en su foja, y fue hace ocho años.

Saúl aseguró que a pesar de que la experiencia está de su lado, no existe exceso de confianza, pues sabe que un error a esta altura podría ser un paso atrás muy grande, en su deseo de convertirse en uno de los peleadores mexicanos históricos.

“Yo voy preparado y listo para manejar cualquier cosa que sea que traiga Plant al ring, pues a lo largo de mi carrera he enfrentado a todo tipo de boxeadores y creo que difícilmente podría presentar algo muy diferente a lo que a mí me ha tocado ver en mi carrera”, abundó el peleador.

Plant confía en los jueces

Para el duelo más importante de su carrera, el estadounidense Caleb Plant decidió dar un enfoque diferente, aseguró que se dejó de preocupar por las cosas que no puede controlar y mejor se enfocará en una estrategia que lo lleve al triunfo de su vida.

“Como veo terminando esta pelea es con Jimmy Lennon Jr. diciendo ‘y el nuevo campeón indiscutido y aún invicto”; en el caso de los jueces, Canelo ha tenido muchas peleas cerradas con (Erislandy) Lara y Austin Trout dio una buena pelea. Con Triple G (Gennady Golovkin) dio una buena pelea, pero creo que pusieron a la gente adecuada para que la decisión sea acertada el sábado por la noche. Todo lo demás no está bajo mi control. Yo sólo me enfoco en mi plan de pelea, mi equipo y el trabajo que debemos hacer”.

Y el estadounidense cerró con un mensaje contundente: “No queda mucho por decir. Canelo ya ha dicho que los mexicanos no joden. Me gusta saberlo, ya que en mi tierra tampoco jodemos. Esto es historia, y están viendo al hombre que hará historia. Su nombre es Caleb Plant”.

Saúl Álvarez vs Caleb Plant

Títulos del AMB, CMB, OMB y FIB en disputa

Sábado 6 de noviembre

Hora: 7:00 pm / ESPN

MGM Grand (Las Vegas, Nevada)