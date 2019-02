Caixinha no sale del Cruz Azul

Ciudad de México— Pedro Caixinha no tira la toalla.

El técnico del Cruz Azul aclaró los rumores sobre su salida: no piensa moverse del timón de La Máquina y de paso dejó en claro que las notas falsas y las habladurías no le hacen eco en la cabeza.

Con hojas en mano, el portugués expuso que México es el segundo país que más consume notas falsas, según un estudio hecho en el 2018. Esa herramienta le bastó para desechar los dimes y diretes sobre su salida.

"Son cosas que quieren pensar que en realidad no tiene nada que ver con lo que estamos pasando. El día que las personas del club que fueron por mí a Lisboa me digan que ya tienen personas para venir en recambio mío o a sustituirme, o que quieran cesar el contrato, ese día nos sentamos a hablar", detalló el portugués en conferencia.

Caixinha recordó que antes de llegar a La Máquina la directiva le dio la confianza para encabezar un proyecto a largo plazo, que en anteriores ocasiones ha puesto a los cementeros cerca del campeonato.

A la par de eso, el técnico recordó que aún le queda contrato hasta 2020.

"Pero lo más importante de todo es que cuando fueron por mí a Lisboa me han dicho algo que para mí era muy interesante y es que los procesos de Cruz Azul, cuando fueron más largos, fueron procesos que si no fueron exitosos, por lo menos estuvieron mucho más próximo a que se llamaran como tal.

"Los contratos son muy personales y creo que no hay que exponer esas cosas aquí pero lo que puedo decir es que seguramente es muy diferente al de las personas que vienen al futbol mexicano", añadió.

Cruz Azul cumplió 21 años sin ser campeón de Liga, cosa que no inquieta al luso.

"En relación a lo que son los 21 años sin título de esa institución les puede pesar a unos más que a otros, a mí no me pesa porque lo que creo que el trabajo es lo que nos va a llevar allá, el torneo pasado estuvimos cerca, si creemos en un proceso que es a largo plazo pues va a tener altibajos pero tiene nada más un objetivo", concluyó.