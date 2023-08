Cafés visitan a Águilas en pretemporada

Filadelfia– Después de dos intensas prácticas conjuntas, las Águilas de Filadelfia reciben este jueves a los Cafés de Cleveland en el arranque de la segunda semana de la Pretemporada de la NFL, partido que se desarrollará en el Lincoln Financial Field a partir de las 5:30 pm.

Los campeones defensores de la NFC llegan a este encuentro luego de una derrota en su casa ante los Cuervos de Baltimore, con marcador de 20-19, el pasado sábado en la semana 1 de la pretemporada.

Este partido pudo terminar en empate, ya que Filadelfia anotó con un regreso en recta final del último cuarto para ponerse a un punto de Baltimore, pero en lugar de patear para el punto extra las Águilas fueron por la conversión de dos puntos y no fue exitosa.

Jalen Hurts, mariscal de campo titular de Filadelfia, no tuvo acción en este juego y quizá tampoco salga al emparrillado hoy frente a Cleveland.

Los Cafés también vienen de caer en su primer juego de pretemporada. El pasado viernes perdieron ante los Comandantes de Washington con marcador de 17-15 en el regreso de Deshaun Watson como titular en la NFL.

En Cleveland tienen alarmas encendidas, pues su ala defensiva estrella Myles Garrett participó sólo en ejercicios individuales el pasado martes, un día después de abandonar el campo con un problema en el pie durante la primera de dos prácticas conjuntas con las Águilas.

Garrett, quien igualó el récord de su equipo en una temporada de 16 capturas en 2022, salió el lunes a la mitad del entrenamiento con una lesión en el pie no especificada. El entrenador Kevin Stefanski mantuvo a Garrett fuera de los ejercicios en conjunto con Filadelfia.

Posteriormente, Garrett dijo que se le torció el pie durante la sesión del lunes.

“Todo bien”, dijo. “Tengo algo de dolor, pero bueno. Los muchachos me cuidaron y querían ser un poco cautelosos, ver cómo me sentía allí. Moviéndome bien, sintiéndome bien, (ellos) me dijeron que simplemente me calmara para el equipo y mirara. Los muchachos trabajan y salieron con mucho jugo”.