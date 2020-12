Caen Panthers ante Broncos

Associated Press

Trece juegos en la temporada y los Carolina Panthers todavía están tratando de descubrir cómo ganar partidos cerrados.

Los Panthers echaron a perder otra gran oportunidad el domingo cuando no pudieron conseguir un primer intento en su posesión final, entregando el balón en los downs y perdiendo 32-27 ante los Denver Broncos.

Marcó el séptimo juego de esta temporada en el que el mariscal de campo Teddy Bridgewater ha tenido el balón en sus manos con menos de 4 minutos para el final y la oportunidad de ayudar a su equipo a empatar o tomar la delantera, solo para quedarse corto.

“Continuará molestándote hasta que realmente sobresalgas en esa situación”, dijo Bridgewater. "Si pudiéramos convertirnos en un mejor equipo de fútbol situacional, empezando por mí, creo que realmente podríamos hacer grandes cosas".

Pero las grandes cosas no han sucedido hasta ahora, lo que genera algunas preguntas sobre el futuro a largo plazo de Bridgewater como mariscal de campo titular de los Panthers. Hasta ahora, tiene una marca de 3-9 como titular después de firmar un contrato de tres años y $ 63 millones esta temporada baja.

El entrenador de primer año de los Panthers, Matt Rhule, apoyó a Bridgewater, diciendo que él cree "absolutamente" que puede ser el tipo que ayude a Carolina a construir un programa ganador, pero rápidamente agregó que el mariscal de campo no puede hacerlo solo.

"No creo que tenga éxito en dos minutos si es capturado en la primera jugada. No creo que vaya a tener éxito si tenemos gotas. Creo que todos tenemos que seguir trabajando juntos para mejorar ”, dijo Rhule. “Estábamos 15 abajo y él nos trajo de regreso y volvieron a marcar. Entonces, realmente, al final del día, anotó un montón de puntos en el último cuarto. Pensé que estuvo fantástico durante todo el último cuarto ".

Pero, nuevamente, Bridgewater no pudo cerrar el trato.

El viaje final fue un desastre.

Después de anotar en tres series consecutivas, los Panthers parecían estar en buena forma luego de recibir el balón en su propio 27 cuando quedaban 2:48 en el juego y 32-27 abajo. Pero Bridgewater tomó una captura de 6 yardas en el primer intento y completó un pase de 8 yardas dentro del campo en el segundo intento.

Fue entonces cuando se produjo una situación caótica con los Panthers corriendo hacia la línea para iniciar una jugada antes de la advertencia de 2 minutos, una que resultó en una costosa falta.

Rhule, que no tenía tiempos muertos a su disposición, dijo que nunca quiso que se ejecutara la jugada y hubiera preferido que el reloj se redujera a 2 minutos de advertencia y se reorganizara.

Después del tiempo muerto, Bridgewater enfrentó un cuarto y 8, fue forzado a salir del bolsillo y tiró por debajo de la cobertura a Curtis Samuel, quien fue tacleado para una ganancia de 1 yarda, dando vuelta la pelota en downs.

"Quizás está pensando que (Samuel) lo supera y es un primer intento", dijo Rhule. "Pero esas fueron jugadas que no fueron lo suficientemente buenas para ganar el juego".

Y ese es el tipo de jugadas que han resultado en que los Panthers (4-9) pierdan siete de sus últimos ocho juegos.

"Depende de nosotros hacer las jugadas cuando las jugadas importan", dijo Rhule. "Solo tenemos que ejecutar. No hay mucho más que decir aparte de eso. Tenemos que hacer el trabajo. Tomamos una captura. Solo un montón de errores. Tenemos que jugar mejor cuando importa.

Pero Rhule dijo que no se rendirá con este equipo y construirá para el futuro.

"Voy a seguir viniendo a trabajar y seguir peleando, rascándome y arañándome para que los chicos entiendan que lo que haces realmente importa", dijo Rhule, "Dices: 'Oh, mi mal'. Solo puedes decir eso así muchas veces. ... Incluso cuando parece mundano o incluso cuando parece trivial, tienes que ir a hacer tu trabajo para que ganemos. Ahí es donde estamos. No creo en el pánico. No creo en cambios enormes, enormes, enormes a mitad de temporada. Creo que pasas la temporada y tratas de hacer mejor lo que haces ".