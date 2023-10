Caen Inditas en casa

En un emotivo duelo que se definió en los últimos minutos, las Inditas de la UACJ perdieron ayer con las Pollitas del CEU Mty, 57-51, en su primer partido como locales dentro de la temporada 2023-24 de la Liga de Asociación Estudiantil de Basquetbol.

Fue la tercera derrota al hilo para las juarenses, que todavía no saben lo que es ganar en este inicio de campaña.

Las Pollitas ganaron el saque y apenas en seis segundos de acción Karen Gutiérrez anotó los dos primeros puntos del partido para las visitantes. Menos de un minuto después llegó la respuesta por parte de Valeria Gutiérrez para empatar el partido.

En el primer cuarto las Inditas llegaron a estar arriba hasta por nueve puntos, 16-7, pero las chicas del CEU poco a poco presionaron a la ofensiva y empataron a 16 puntos gracias a una canasta de Fernanda Ortiz con 7:20 por jugar en el segundo período.

Al medio tiempo las Pollitas ganaban por un punto, 27-26 y se presagiaba un partido cerrado en los siguientes dos períodos. Errores y pérdidas de balón de las juarenses, fueron claves para que las emplumadas ampliaran su ventaja a seis, 45-39, al final del tercer cuarto.

“Siento que nos vimos mucho mejor, vamos a ir avanzando cada vez más como equipo y pues somos un equipo nuevo, entonces estamos acoplándonos y pronto vamos a tener mejores resultados”, declaró Valeria Gutiérrez, quien terminó como la mejor anotadora de la UACJ con 21 puntos.

“Me sentí bien, siento que se me estuvo dando más o menos, ya al final casi no me cayó, pero siento que debí darle más vuelta al balón, pero siento que nos vimos bien”, añadió la jugadora indígena.

“Un juego muy cerrado, en parte pagamos la novatez que tenemos en varias jugadoras y pues también en contra hicimos muchos errores las jugadoras de experiencia, entonces yo creo que por ahí se fue el juego, yo lo veo así”, dijo por su parte el entrenador de las Inditas, Ángel ‘Pompis’ González.

“Yo creo que con trabajo nos va a servir esto para el Condde, creo yo ahorita. Hay que seguir trabajando sobre todo en las jóvenes y con las veteranas que se apliquen”, mencionó González.

–Vienen dos semanas de descanso, ¿les ayuda o preferiría jugar más pronto?

“Nos ayuda a trabajar, pues es que ya con eso, otro juego casi casi caeríamos en lo mismo. Ya esta liga es otro nivel, ya se estudia a los equipos, ahorita nos estudiaron, ya saben cómo jugarnos mañana, pasado… entonces yo creo que sí nos van a ayudar los 10, 12 días que tenemos para recibir a Zacatecas el Día de Muertos”, agregó el entrenador en jefe del equipo de la UACJ.

Marcador

UACJ 51, CEU MTY 57

1 2 3 4 T

UACJ 16 10 13 12 51

CEU 11 16 18 12 57

Mejores anotadoras

UACJ: Valeria Gutiérrez 21, Fernanda Moreno 14

CEU: Abril Reyes 21, Fernanda Ortiz 8