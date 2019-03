Caen Indios frente a Jaguares

Lejos de mostrar las virtudes que los llevaron a vencer a los Pumas de la UNAM en su debut en este torneo, los Indios de la UACJ volvieron a caer tres sets por cero ante los Jaguares de Nuevo Laredo, en el segundo y último juego de la semana siete de la Liga Mexicana de Voleibol.

Con dos modificaciones en su cuadro titular, del que presentó un día antes en el primer partido, para la segunda confrontación la maestra Evelina Borroto Downer envió a la cancha a Marcos Hernández, Juan González, Óscar Ramírez, Luis Moreno, Emmanuel Torres, Jesús Chacón y Enrique Frías como libero.

Los visitantes, que son dirigidos por el profesor José Luis Alanís, también comenzaron el encuentro con dos cambios. El cuadro de los Jaguares estuvo integrado por Jesús Ernesto Hernández, Juan Carlos Arreola, Eduardo Alcázar, Rafael Agüero, Iván Arturo Márquez, Ariel Acosta y Jesús Rangel (líbero).

De entrada, los Indios comenzaron el juego con una clara intención de cambiar la historia que una noche antes se escribió en la duela del Gimnasio Universitario, pero la garra solamente les alcanzó para hacer un poco más decorosa la derrota en el primer set que concluyó 22-25.

Tocados en el estado anímico, los Indios brindaron una mala actuación en el segundo periodo, con poca resistencia cayeron 14-25.

En el tercer set, pese a que intentaron extender el partido para no quedarse con las manos vacías, en cuanto a la repartición de puntos, no pudieron evitar la barrida al perder 21-25 y con ello no obtuvieron una sola unidad de las 10 que estaban en disputa en los dos encuentros.

Con el par de derrotas que sufrió este fin de semana, la tribu universitaria llegó a cinco en el torneo por tres triunfos, dos de ellos ante los Pumas de la UNAM.

La escuadra aborigen volverá a jugar hasta la semana 11, cuando visite a las Águilas de la UAS, el 6 y 7 de abril. Y regresa a casa hasta el 13 de abril cuando reciba a los tapatíos.