Caen Centauros en la final ante Pioneros

El ataque de los Centauros simplemente no existió ayer, su linieros fueron superados por la línea defensiva rival y, además, en la primera serie ofensiva el mariscal de campo Randall Mendoza se lesionó la rodilla y ya no pudo volver al terreno de juego, y así el equipo de Juárez perdió 16-0 con los Pioneros de Querétaro en el partido por el título de la Liga de Futbol Americano de México (FAM).

El partido se caracterizó por el dominio de ambas defensivas y, como lo declararon en la semana algunos jugadores de los Centauros, el que cometiera más errores iba a perder, y esos fueron los fronterizos.

Curiosamente, el primer partido de los juarenses en esta temporada inaugural de la FAM fue contra los Pioneros en el campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga, y en aquella ocasión perdieron 17-0, y ayer en el último juego del año volvieron a enfrentar a los queretanos y una vez más quedaron en cero. De hecho, el marcador hubiera sido 17-0, pero como prácticamente ya no había tiempo en el reloj ni necesidad de hacerlo, ya no intentaron el punto extra luego de que Luis Contreras anotó tras interceptar un pase de Juan Carlos Barraza.

Tras frenar a los Pioneros en su primera serie ofensiva, fue la oportunidad de los Centauros, que parecía que también eran detenidos sin tener mayor éxito, pero en cuarta oportunidad y cinco en la yarda 35 del rival, decidieron jugársela. Mendoza decidió correr, fintó a un defensivo para lograr las cinco yardas y al tener campo abierto avanzó más, pero sobre la yarda 20 quiso detener la carrera y su pie derecho se atoró en el césped sintético, lo que le provocó la una lesión de rodilla que lo obligó a abandonar el juego.

En su lugar entró Juan Carlos ‘Banano’ Barraza, pero además la salida de Mendoza obligó al staff de coacheo a modificar su plan de juego, pues normalmente intercalaban en un mismo partido a estos dos mariscales, pero ayer tuvieron que jugársela el resto del encuentro con el exjugador de las Liebres del ITCJ.

Barraza fue interceptado en dos ocasiones y en otra cometió un balón suelto que recuperaron los Pioneros. Cabe señalar que en general la ofensiva de Centauros parecía que estaba en cualquier otro partido, menos en la final por el Balón de Plata de la FAM.

En el primer cuarto los Pioneros lograron los primeros tres puntos del partido en un gol de campo de 20 yardas de David Treviño, así se fueron al descanso del medio tiempo.

Fue hasta el tercer cuarto que los de Querétaro lograron llegar a las diagonales en un acarreo de ocho yardas del mariscal Víctor Tejeda, luego de una larga serie ofensiva en la que se vieron muy superiores a la defensa juarense.

En el último cuarto, desde la yarda 44 de los Pioneros Barraza lanzó un bonito pase hacia Eliott Bustillos que tal vez por querer celebrar antes solamente vio cómo el ovoide pasó entre sus manos dentro de la yarda cinco, en lo que era un touchdown cantado y que hubiera sido la jugada grande que Centauros necesita para despertar en la final.

Ya en los últimos segundos del juego Barraza fue interceptado por Luis Contreras, quien devolvió el regalo hasta la zona prometida para que los Pioneros se proclamaran como el primer equipo campeón de la FAM.