Cae Tigres ante Saprissa

San José, Costa Rica.- Sin André-Pierre Gignac, Tigres se cansó de fallar y cayó anoche en forma sorpresiva 1-0 ante el Saprissa en Costa Rica, complicando así el pase a los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones.

El cuadro felino tuvo llegada y opciones claras, incluso el árbitro no les marcó dos penales, pero Julián Quiñones y Enner Valencia tuvieron un partidos para el olvido, se cansaron de fallar, perdonaron y eso el Saprissa no lo desaprovechó, para derrotar a uno de los equipos más poderosos de México.

Nuevamente el equipo se reservó a elementos clave para un torneo internacional, y nuevamente fue sorprendido, el Monstruo Morado ganó en una jugada de táctica fija, en lo que adolece el equipo, y le bastará un tanto en el Universitario la próxima semana para casi sentenciar la serie, ya que obligaría a los universitarios a hacer tres.

El gol del triunfo fue obra del carrilero Johan Venegas, pero hubo otra figura, el arquero Aaron Cruz, quien evitó por lo menos dos goles felinos. Con este resultado los de Ferretti deberán ganar por dos goles sin recibir, hacer tres si el rival hace uno o ganar por un tanto si recibir, para así obligar el partido al alargue.

En la primera mitad los felinos fueron ligeramente superiores, pero fallaron al ataque.

El Saprissa, que no se asomó en el segundo tiempo, no perdonó cuando tuvo oportunidad, abrió el marcador en su primer arribo, tras un tiro de esquina que Mariano Torres sacó por izquierda, el cual remató de cabeza de área Venegas, ante un debil marca de Torres Nilo, para mandar el balón al fondo del arco.

Tigres ya no encontró las llaves del duelo, ni los tres minutos de compensación fueron suficientes para poder igualar.