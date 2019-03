Cae Tiger, pero sigue con vida en el Match Play

Austin, Texas.- Con un acto de magia, Tiger Woods resolvió un desafío que parecía imposible, lo que sin embargo no lo salvó ayer de la derrota en el Dell Technologies Match Play.

Al menos, el astro no pierde la esperanza de jugar el fin de semana. No puede decirse lo mismo del campeón defensor Bubba Watson, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Patrick Reed ni de otros golfistas que deberán volver hoy al Austin Country Club sin oportunidad alguna de avanzar en su grupo.

El Match Play comenzó a tomar forma, principalmente porque, de 20 jugadores de 64 están matemáticamente eliminados. En cambio, es un enigma quiénes pueden llegar a las últimas jornadas.

Jordan Spieth sigue con vida, luego de construir una ventaja de seis arriba tras 12 hoyos ante Kevin Na. Sin embargo, Spieth no aseguró el triunfo sino hasta cuatro hoyos después, cuando Na erró un putt de cuatro pies para birdie.

Jim Furyk y Henrik Stenson emergieron con fojas de 2-0 del grupo de campeones de Majors. Jugarán hoy, tras derrotar a Mickelson y a Jason Day.

“Va a ser difícil otra vez”, vaticinó Stenson. “No pienso que Jim haya regalado un bogey fácil desde 1994 o algo así”.

Woods estaba uno abajo cuando envió su segundo disparo debajo de un arbusto, en camino al hoyo 10. Ello le dejó pocas opciones distintas a aceptar una sanción por un drop.

Snedeker vio lo ocurrido y jugó su tercer golpe en forma conservadora, para dejarlo a unos cuatro pies del hoyo. Seguramente pensó que se colocaría dos arriba para encarar el siguiente tee.