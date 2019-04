Cae Shapovalov en 1ra ronda de Monte Carlo

Mónaco.- Denis Shapovalov comenzó ayer su campaña en arcilla con un tropiezo por 5-7, 6-3, 6-1 ante Jan-Lennard Struff, en la primera ronda del Masters de Monte Carlo.

El canadiense de 20 años llegó a este certamen luego de un buen desempeño sobre canchas duras en el Abierto de Miami, donde cayó ante Roger Federer en la semifinal.

Pero Shapovalov (15to preclasificado) no encontró su mejor juego sobre el polvo de ladrillo. El alemán Struff, quien no figuraba entre los preclasificados, repelió constantemente su saque y convirtió seis de 16 oportunidades para quiebre.

En la siguiente ronda, Struff se medirá al búlgaro Grigor Dimitrov, quien perdió la semifinal de este torneo ante Rafael Nadal el año pasado.

El español Nadal, campeón defensor, comienza la búsqueda de un duodécimo título que amplíe su récord este miércoles, ante su compatriota Roberto Bautista Agut, quien se impuso el lunes 3-6, 6-1, 6-1 a John Millman.

Nadal no juega desde que debió retirarse de su semifinal ante Federer en Indian Wells el mes pasado, debido a una lesión en la rodilla derecha. Ayer, dijo que había reanudado los entrenamientos hace dos semanas, y aseguró que se siente en forma.

“Ha sido un año y medio muy difícil para mí, es duro tener la visión clara de cómo estoy”, comentó el tenista ibérico. “He parado demasiado. No encontré una forma de jugar tres semanas seguidas sin problemas, así que ha sido difícil para mí. Cuando pasan estas cosas, la parte mental tiene altibajos. Siempre es como buscar una remontada”.