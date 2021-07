Cae Selección Mexicana de softbol en su debut en Tokio 2020

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

La Selección Mexicana de softbol femenil cayó frente a Canadá 4-0 en el inicio de las actividades de la delegación de México en Tokio 2020. Pese a que derrotó a las canadienses para obtener su boleto a la máxima justa deportiva del orbe, la Selección Mexicana no tuvo manera de encontrarle la pelota a la lanzadora Sara Groenewegen, quien tuvo una gran labor durante cuatro entradas. Dallas Escobedo, lanzadora abridora de México, no tuvo una buena actuación y fue tocada por la ofensiva norteamericana, que tuvo precisión de cirujano para hacer daño en el momento justo. Anissa Urtez, Tatyana Forbes y el resto de las bateadoras mexicanas fueron incapaces de embasarse, lo que facilitó el trabajo de las rivales. Tras la derrota, el Tricolor está obligado a reaccionar y esta misma noche (a las 21:00 horas, tiempo de Ciudad Juárez y mediodía del jueves en Japón) tendrá su segundo duelo, contra las anfitrionas.