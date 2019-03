Cae Pumas por segundo juego en Liga

Puebla.- ¿Ya volviste a las andadas, Pumas?

Ni con un hombre de más 45 minutos los del Pedregal pudieron remontar y terminaron hilvanando un par de derrotas en Liga MX al caer de visita 2-1 con Lobos BUAP.

El “efecto Marioni” no llegó al Universitario de la BUAP. Los Pumas lucieron desdibujados, su zaga tuvo la peor de sus tardes y el ataque se vio chato, a pesar de que el “Barullo”, en el intento de empatar, llegó a jugar con sólo dos defensas.

La cosa no pintaba bien desde los primeros minutos. Bryan Rabello meció las redes al 13’ pero su tanto fue anulado por fuera de lugar, cinco minutos después, Alfredo Saldívar se equivocó en la salida, que no pasó a mayores porque logró tapar la segunda jugada.

Pero el yerro no quedó desapercibido por la afición, que cada que el “Pollo” tocó el balón lo llenó de abucheos. De esa forma nació la jugada del primer gol pues el guardameta prefirió dividir el esférico, con la mala fortuna de que el rechace de la zaga poblana lo dejó en mano a mano con Beto da Silva, quien definió metiendo el balón a la base del poste al 20’.

Antes del término del primer tiempo, Juan Manuel Iturbe tuvo la oportunidad de encarar al arquero José Antonio Rodríguez, pero fue derribado por Leiton Jiménez quien vio la roja.

Carlos González, el mejor futbolista auriazul, tuvo la primera en el complemento con un testarazo que pasó por un costado al 56’.

Al 59’, Marioni buscó irse con todo al frente sacando al zaguero Jeison Angulo, pero no compuso a tiempo su parado situación que fue aprovechada por Mauro Lainez, quien encaró por el sector izquierdo, donde estaba el colombiano, y mandó el balón al poste más lejano del “Pollo”.

A partir de ahí, el partido fue un monólogo auriazul que tuvo como principal protagonista a González, recién llamado a defender la camiseta de Paraguay. El ariete tuvo hasta tres oportunidades de gol en la recta final del cotejo, una de cabeza y otra que tapó “Pepe Toño”, quien ya no pudo detener el tercer embate del paraguayo que puso el 2-1 en el último minuto de partido.

Lobos dio un paso de gigante rumbo a la salvación, y se colocó en el noveno sitio con 13 puntos, los mismos que América que es octavo. Los universitarios tendrán que apretar en el resto del torneo si desean colarse a la Fiesta Grande pues son el peor cuarto equipo del torneo con nueve unidades.