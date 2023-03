Cae Pumas ante Tuzos; vuelven a pedir salida de Rafa Puente

Ciudad de México.- Pumas sufrió su séptima derrota del torneo, esta tarde cayó 2-0 ante Pachuca, y una vez más la afición pidió la salida del técnico Rafael Puente, además de que el equipo fue despedido entre una lluvia de proyectiles y líquidos.

Los Tuzos así se consolaron luego de ser eliminados de la Concachampions, pues no ganaban en CU desde el Clausura 2014.

El equipo universitario fue un cuadro sin garra ni el espíritu de otros tiempos, y en las tribunas, no hubo perdón para la plantilla.

Los auriazules jugaron con muchas precauciones al arranque, el cuerpo técnico colocó 8 hombres en zona de defensa, batallando contra un Pachuca alternativo que dejó a sus jugadores de experiencia en la banca.

Tuzos se fue en blanco en el primer tiempo, luego de que les invalidaron un gol por fuera de lugar.

Y cuando por fin el cuadro de casa logró tener el esférico, Gustavo del Prete salió expulsado por una falta sobre Érick Sánchez al 28'.

Los ajustes llegaron hasta el segundo tiempo con los ingresos de Santiago Trigos y Diogo de Oliveira, en lugar de Meritao y Juan Ignacio Dinenno.

Pero de nada sirvió, ya que Pachuca se fue adelante con gol de José Castillo al 55'. El tanto fue revisado por el VAR y el árbitro Víctor Alfonso Cáceres concedió pese a las protestas del cuadro de casa.

Finalmente, el técnico Almada mandó a Javier "Chofis" López y a Tony Figueroa al 65', para apretar a los universitarios.

Al minuto 65, desde el Palomar inició el: "Fuera Puente, fuera Puente", que conforme avanzó el reloj cobró fuerza.

Mauricio André Isaís clavó el 2-0 al 79' y las protestas contra el equipo crecieron de intensidad en la tribuna.

Los jugadores felinos tampoco se salvaron del reclamo de su gente que entonó el: "Que se vayan todos, que no quede uno solo".

Pumas cayó hasta el lugar 16 con 11 puntos y Pachuca llegó a 22 unidades.

Deja Puente su futuro en la directiva

Rafael Puente aseguró que su permanencia al frente de Pumas es un tema que le corresponde a la directiva universitaria.

El técnico de los felinos solo tiene 3 victorias luego de 12 partidos y desde la jornada 3 no gana en casa.

"Esa pregunta no me corresponde a mí responderla, pero respecto al partido es una pena que una vez más habiendo tenido un buen arranque y después de generar tres oportunidades claras de gol, el partido se condiciona con una inferioridad numérica contra un rival de tanta jerarquía", explicó en conferencia de prensa.

Una vez más Puente dijo que respeta a la afición que pidió su salida en diferentes lapsos del cotejo.

"No voy a cambiar en eso, la afición tiene derecho de manifestarse como crea conveniente, respeto la opinión de todo el mundo", subrayó.

Tras reconocer que el equipo está golpeado anímicamente, dijo que no saben si ya tocaron fondo.

"Está muy golpeado anímicamente el grupo con situaciones que evidentemente nos han mermado, pero consciente de que no hay otra forma de revertir la situación que trabajando, no existe otra forma de darle la vuelta a esto", abundó.

"Nunca me he atrevido a decir que se toca fondo porque no sabes si se puede ir más abajo, en este momento eso de hablar de tocar fondo es irresponsable".

El timonel reconoció que los dos goles de Pachuca vienen de jugadas a balón parado, además reiteró que en los dos últimos duelos en casa han jugado con un hombre menos.

"Hemos aquejado debilidades en defensa, así lo indican los números y con base en las oportunidades que somos capaces de generar, también aquejamos un déficit en contundencia, y si a esto le agregas desconcentraciones, son situaciones que te van mermando y que te van alejando de los puntos que deberías haber sumado. Este deporte es así y si no eres capaz de concretar tus oportunidades, el rival tiene una y la capitaliza", añadió.