Cae Herrera en su despedida del Porto

Porto, Portugal.- Héctor Herrera no tuvo la despedida deseada con el Porto, el cual perdió ayer la final de la Copa de Portugal.

El mexicano disputó todo el encuentro con los Dragones, los cuales perdieron 5-4 en penales (2-2 tiempo de juego) ante el Sporting de Lisboa, descalabro que dejó sin títulos a los blanquiazules en la temporada 2018-19.

Este trofeo era la última chance del Porto y de Herrera para ganar algo en la campaña, y todo comenzó viento a favor luego del 1-0 al 40’ obra de Tiquinho, quien remató de cabeza en el área chica un centro del tricolor, el único en el campo pues Jesús Corona no fue convocado.

Para el festejo, Tiquinho corrió a la banca de su equipo para abrazarse con sus compañeros a la vez de tomar una playera de Iker Casillas, quien hace unas semanas sufrió un infarto y que se encontraba en las gradas apoyando a su equipo.

Sin embargo, el Sporting igualaría el duelo al 45’ con un autogol de Danilo Pereira, por lo que el 1-1 se decretó hasta los 90 minutos y con ello se fue al alargue.

Ya en el tiempo extra el Sporting marcó al 101’ por medio de Bas Dost y ya sobre la hora Felipe (120’) volvió a poner paridad y mandó el duelo a penales.

En dicha instancia Fernando Andrade erró el sexto disparo de los Dragones y con el acierto de Luiz Phellype la gloria fue para el equipo de Lisboa.

Herrera no alcanzó a cobrar durante la tanda y así puso punto final a su etapa con el Porto, equipo que dejará para unirse lo más seguro a las filas del Atlético de Madrid la temporada entrante.