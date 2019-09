Cae el City ante Norwich

La defensa del título por Manchester City ya está en problemas.

Crasos errores defensivos ayudaron ayer a un agresivo Norwich a vencer 3-2 al City, dejando a los campeones de la Liga Premier cinco puntos debajo de Liverpool tras apenas cinco partidos en la temporada.

El City no había perdido un partido de la Premier desde enero –y empatado solamente una vez en ese período– pero encajó dos goles en la primera media hora de su visita al recién ascendido.

“La gente no puede esperar ganar cada partido o sumar 100 puntos (cada temporada)”, dijo el técnico del City Pep Guardiola.

En Liverpool, Sadio Mané anotó dos veces y los líderes se recuperaron tras estar un gol abajo para vencer 3-1 a Newcastle y mantener con ello su comienzo perfecto de la temporada.

El joven delantero Tammy Abraham anotó tres goles y Chelsea venció como visitante a Wolverhampton Wanderers por 5-2.

En Londres, Tottenham no anduvo con rodeos para despachar a Crystal Palace, anotando todos sus goles en la primera mitad para una victoria 4-0.

Manchester United se llevó su primer triunfo en más de un mes, venciendo a Leicester 1-0 gracias a un penal temprano de Marcus Rashford.