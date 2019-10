Cae Bravos Sub-20 con ‘refuerzos’

Con cuatro jugadores del primer equipo, los Bravos de Juárez de la categoría Sub-20 perdieron 1-0 con las Chivas Rayadas de Guadalajara en actividad de la jornada 15 de la Liga MX.

La escuadra juarense no tuvo ideas claras para hacerse presente en el marcador y se salvó en la misma primera parte de verse en desventaja luego que Chivas estrelló dos pelotas en los postes.

El único gol del partido lo hizo el delantero del ‘Rebaño Sagrado', César Huerta, al minuto 82 de acción.

En un centro por izquierda, Manuel Viniegra no alcanzó a interponerse con la testa, y el balón le quedó pleno a Huerta, quien sólo frente al cancerbero Marco Canales puso a mecer las redes.

Con el equipo juarense tuvieron participación Joaquín Noy, Lucas Da Silva, Eduardo Pérez y Manuel Viniegra, jugadores del primer equipo que, por razones de lesión y otros por razones técnicas, no han visto minutos con el grupo que dirige Gabriel Caballero.

Al final del partido en el que Bravos facturó su décimo descalabro, habló el brasileño Da Silva.

“El resultado no refleja lo que pasó en la cancha, nosotros jugamos mejor que ellos, pero una desatención terminó costándonos y ya no pudimos revertir el resultado. Yo me he sentido siempre bien, yo sé de mis cualidades, sigo entrenando fuerte y esperando mi oportunidad para mostrarme”, comentó Lucas Xavier.

El resultado dejó a Bravos en el penúltimo lugar de la tabla con tan sólo ocho puntos conquistados. El próximo jueves 31 de octubre a las 9 de la mañana se enfrenta en Morelia a Monarcas.