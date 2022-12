‘Cachorro’ Solís prefiere hablar y convencer arriba del ring

De pocas palabras abajo del ring, tanto Alan ‘Cachorro’ Solís como Fidel ‘Sugar’ Castro prefieren hablar con los puños y lo harán mañana cuando estén frente a frente en la función que presenta la empresa World Championship Fights, WCF 6, en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

“No me gusta mucho hablar, simplemente al momento de que me ceden el micrófono, me ceden la palabra con mucho gusto contesto lo que se me pregunta, pero a final de cuentas sabemos que eso no tiene ninguna importancia, lo importante es arriba del ring y así como también me preparo para hablar me preparo para pelear y yo creo que no tiene nada que ver el hecho de que mi rival sea un poco tímido en ese aspecto, simplemente tal vez no se le da y en el ring es diferente”, dijo ayer el juarense ‘Cachorro’ Solís en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Sabemos que es un rival duro, es muy fuerte y nosotros estamos preparados para eso y para todo lo que venga”, agregó Solís.

El púgil fronterizo dijo que en este momento está muy bien porque está en peso y se siente fuerte, a diferencia de otras ocasiones en las que estaba en peso, pero se sentía débil.

“Después del pesaje vamos a recuperar todavía más, entonces yo creo que me siento en mi mejor momento”, sentenció ‘El Cachorro’.

“Me preparé de diferente manera, yo creo que mi principal cualidad es la adaptación, o sea, dependiendo del estilo con que salga mi rival es como yo me voy a acomodar y cualquier estrategia que tenga que utilizar la voy a usar porque todas las trabajé muy bien”, declaró el juarense de 23 años de edad.

Fidel ‘Sugar’ Castro, nacido en Gómez Palacio, Durango, que prácticamente toda su vida viviendo en Lerdo, fue muy corto en sus respuestas hacia la prensa local y se limitó a decir que viene muy preparado y listo para salir con la mano en alto.

“En el ring pues soy como todos los deportistas. Abajo de muy pocas palabras y arriba hablar con los puños, con el trabajo que se hace”, dijo el duranguense.

-¿Qué sabes del ‘Cachorro’?

“Es un rival fuerte, rápido y es lo que queríamos, peleas duras y las vamos a tener.

Castro hizo énfasis en su preparación física y mental al señalar que viene preparado al millón y un poquito más y añadió que de su parte la clave para ganar será el boxeo, pues sabe que su rival es rápido, por lo que también tendrá que salir a mostrar rapidez de puños.

Alan Solís llega a este combate con un récord de 16 victorias, una derrota y un empate, con ocho triunfos por la vía del nocaut, mientras que ‘Sugar’ Castro tiene en su hoja de servicio 12 peleas ganadas y dos perdidas, con ocho victorias por la vía del sueño.