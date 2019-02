Caballero guarda la calma

Las dos derrotas consecutivas que han sufrido los Bravos en los dos partidos más recientes del Ascenso MX no desesperan al director técnico Gabriel Caballero, quien al contrario considera que en estos momentos “hay que tener calma para tomar decisiones”, al tiempo que señala que “el equipo va a subir, va a levantar, va a mejorar y va a ser contendiente al título sin lugar a dudas”.

El técnico argentino señaló después del entrenamiento matutino de ayer, que la derrota ante los Venados los desestabilizó un poco, pero “no me vuelvo loco, no me desespero y ni es todo negativo. Yo creo que está el campeonato muy apretado, va a ser así, queda todavía prácticamente poco más de medio campeonato.”

La oncena juarense tendrá esta semana dos partidos en casa, primero mañana ante el Puebla en la Copa MX y el próximo domingo contra el Celaya en el Ascenso.

“La Copa nos ha ayudado mucho para tener actividad con todo el plantel, son como pruebas que sirven en la Copa para pensar qué se puede hacer también el fin de semana, entonces viene un rival de Primera División, y probar algunas alternativas que quiero ver.”

Caballero agregó que la clave para salir de esta mala racha es el trabajo y evitar que se repitan los errores.

“A mí no me gusta perder, no estoy acostumbrado y tampoco es la primera vez que puedes tener dos derrotas seguidas, entonces no me vuelvo loco. Sí creo que hay que mejorar, sí creo que la mejor forma es trabajando, seguir trabajando, tratando de corregir los errores, que no se repitan los mismos, buscarle las posibles alternativas para que el equipo mejore y nada más”, dijo.

A diferencia del torneo pasado, el Clausura 2019 se presenta hasta el momento más parejo entre varios equipos.

“Lo que pasa que lo que hicimos el torneo pasado fue algo extraordinario, no es fácil que se pueda repetir, no es fácil que lo pueda hacer otro equipo, pero mantuvimos un nivel muy alto. Hoy estamos en otro momento, hemos tenido un bachecito de estos dos juegos, pero por supuesto que está mucho más cerrado. Creo que hay que tener calma para tomar decisiones, que es lo que me corresponde, pero sin lugar a dudas con la tranquilidad de que vamos a salir adelante”, concluyó el entrenador.

Por su parte el defensa José Rodríguez confía en que el equipo saldrá del bache y se darán una vez más las victorias.

“Estamos en una mala racha, hay que aceptarlo, estamos en una mala rachita, pero de esta nos levantamos y van a ver que vamos a salir más fuertes y de aquí para adelante ya puras victorias, primero Dios.”

Rodríguez agregó que han trabajo a tope y que el entrenador les pide que le pongan más ganas, pero al mismo tiempo que estén convencidos de que van a salir campeones, “y siento que se nos va a ir dando poco a poco”.