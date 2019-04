Caballero, en veremos...

La directiva de FC Juárez intentó renovar a Gabriel Caballero en la dirección técnica, pero el argentino naturalizado mexicano ha preferido esperar a que pase la Final de la Copa MX para decidir qué hacer, pues considera que es tiempo de regresar a dirigir a la Primera División.

Recordó que, a su llegada a los Bravos en junio de 2018, se planeó buscar el ascenso, cosa que no pudo lograr en este ciclo.

“Nosotros estamos muy agradecidos por todas las facilidades que nos ha dado la directiva para este gran proyecto que planeamos juntos, pero el objetivo que teníamos este año de ascender no lo hemos podido lograr. Tengo contrato hasta mayo y al término del torneo, el sábado, platicaremos”, dijo el timonel a ESPN.

“Hace seis meses que hemos estado hablando sobre la renovación del contrato, hasta la semana pasada, que Álvaro (Navarro) me puso tres contratos sobre la mesa con diferentes terminaciones de años”.

En contraparte, durante el desarrollo del Clausura 2019, en la recta final del mismo, con los Bravos al borde de la eliminación de la Liguilla, surgieron algunas versiones en el sentido que la directiva del FC Juárez buscaba entrenador en el mercado nacional para suplir al director técnico.

Caballero agradeció las buenas intenciones del presidente del equipo, pero aclaró que, “yo he ido siempre año por año. Siempre he sido honesto y no quiero que después alguien se arrepienta por una firma de un contrato. El papel es lo de menos, acá lo que importa es el proyecto y la planeación, estar conformes las dos partes y si es así, seguiremos, si no, lo que venga”.

Sobre si le gustaría buscar la revancha del ascenso con los Bravos, respondió que, “voy a buscar un nuevo reto y un nuevo objetivo. Claro que me gustaría, estoy muy contento con el plantel, con la gente, con la ciudad; ya será cuestión de platicar. Yo hace tiempo que quiero volver a Primera División y estoy tratando que con el trabajo y con los resultados podamos estar nuevamente, aunque voy paso a paso, tampoco me desespero”.