Buscarán a los nuevos ‘Locos’

El Paso Locomotive, que mañana juega el primer partido de playoffs en su historia, anunció ayer la realización de try outs abiertos para los días 23 y 24 de noviembre. El registro tiene un costo de 95 dólares por jugador y se pueden realizar en el sitio oficial de Locomotive hasta el 20 de noviembre o hasta que se llenen los lugares.

Con el pago, los jugadores que asistan a las pruebas tendrán la oportunidad de ser evaluados por el staff de entrenadores de los ‘Locos’ en al menos tres partidos, además recibirán dos playeras de Locomotive y un voucher para la temporada 2020. Todos los participantes deben tener por lo menos 18 años de edad.

Los participantes deben registrarse en línea para asistir a las pruebas y son responsables de todos los traslados al lugar de las visorías, así como de alimentos y en su caso del alojamiento.

La directiva del equipo señaló a través de un comunicado que ésta es una oportunidad para que los futbolistas locales de El Paso y los aspirantes a ser jugadores profesionales de futbol tengan visibilidad y muestren sus habilidades y talentos para tener la oportunidad de jugar profesionalmente.

Estos try outs permiten que los jugadores sean vistos por el cuerpo técnico y los jugadores de Locomotive. Las pruebas se llevarán a cabo en las instalaciones de entrenamiento de la locomotora paseña en el Westside Soccer Complex.

“Nuestra prueba abierta hace un año demostró ser muy valiosa. Es un fin de semana fantástico para todos y una oportunidad maravillosa para mí y el personal de poner nuestros ojos en el talento local. Hemos visto a ‘Chapa’ y ‘Memo’ Díaz desarrollarse esta temporada para convertirse en partes integrales del equipo”, declaró el entrenador Mark Lowry. “Es importante comprender que el nivel de la USL es uno de los mejores del país, y la liga está creciendo en calidad cada año, pero sabemos que en algún lugar de El Paso y sus alrededores tenemos otro ‘Chapa’ o ‘Memo’ esperando a ser descubierto”.

Para mayores informes relacionados con estos try outs, los interesados pueden visitar el sitio https://www.eplocomotivefc.com/2019tryouts.