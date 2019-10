Buscará Yair cetro pluma de UFC

Luego de su triunfo por decisión unánime sobre el estadounidense Jeremy Stephens el pasado viernes, Yair ‘Pantera’ Rodríguez declaró en exclusiva a El Diario que tomará un breve descanso para recuperarse del desgaste físico, de los golpes que sufrió en el combate efectuado en Boston, Massachusetts, así como de la ardua preparación que cumplió.

Después, irá por el título pluma de la UFC.

“Lo que viene es recuperarme de toda la carga y estrés emocional y físico. Fueron más de tres meses de campamento, dos cortes de peso, muchísimo estrés, pero ya estamos aquí listos para descansar nuestro cuerpo, nuestra mente”, mencionó.

El peleador de 27 años y 1.80 metros, originario de Parral, Chihuahua, dejó claro que intentará apoderarse del título de la división pluma de la UFC, aunque desconoce si puede enfrentar de manera directa al campeón Max Holloway.

“En cuanto estemos un poco más saludables, de los pies, de las manos, que todavía traigo bastante lastimados de todos los golpes que pudimos dar y también de los que recibimos, pues nos seguiremos moviendo hacia adelante”, dijo.

Rodríguez cuenta con un récord de 12 triunfos, dos empates, cero derrotas y una pelea sin decisión (no contest).

“Qué es lo que viene en mi carrera, pues ahí Dios dirá. Me gustaría enfrentar al que esté en mejor posición para el campeonato. No sé si será posible para mí enfrentar directamente al campeón después de esta pelea. La verdad es algo que no estoy tan enfocado en eso”, apuntó. A su paso por esta ciudad el domingo anterior, externó que después de recuperarse, se enfocará en trabajar en su nivel técnico y en su fortaleza mental y física para seguirle brindando éxitos al público.

Acerca del segundo pleito contra Stephens, destacó que fue un pelea que generó mucha polémica por lo que ocurrió en el primer duelo entre ambos, el 21 de septiembre en la Ciudad de México.

“Fue una pelea de la que se habló mucho, hubo mucha habladuría para que se diera este compromiso. Esta pelea fue muy significativa para mí, para mi familia, mi pueblo, para México”, dijo.