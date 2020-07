Buscará Quiroz oportunidades con Tampa Bay

Tomada de Twitter

En su camino hacia las Grandes Ligas, el mexicano Esteban Quiroz hizo una escala con los Chihuahuas de El Paso en el 2019. Este año, cuando estaba en los entrenamientos de primavera con los Padres y cuando recién habían mandado a los peloteros a sus casas, Quiroz fue canjeado a los Rays de Tampa Bay.

En declaraciones para el sitio oficial de las Ligas Menores, milb.com, el sonorense comentó que durante su estancia en El Paso se sintió muy a gusto porque podía hablar en español con más gente.

Igualmente recordó el grand slam que conectó el 9 de agosto, con el que los Chihuahuas dejaron tendido al Express de Round Rock e impusieron marca de jonrones para la Liga de la Costa del Pacífico.

Después de la cancelación de los entrenamientos de primavera, Quiroz, que se encontraba en ese momento con los Padres en Peoria, Arizona, regresó a su natal Ciudad Obregón para estar con su familia en espera de noticias, que llegaron de una manera que no es desconocida para el pelotero sonorense, y que le comunicaban su cambio al equipo de la Florida.

“Ya había estado en casa unos días después de que nos enviaron a casa desde el complejo una vez que esta pandemia comenzó”, declaró Quiroz a través del intérprete de los Rays, Manny Navarro. “Pero apenas recibí la noticia, seguí haciendo lo que estaba haciendo. Estaba montando mucho en mi bicicleta, estaba entrenando y me estaba preparando para jugar”.

Aunque no ha pasado mucho tiempo con algún equipo desde que fue cambiado de Quintana Roo a los Leones de Yucatán en el 2017, Quiroz dejó un recuerdo inolvidable en una noche de agosto en El Paso el año pasado, cuando los Chihuahuas entraron al cierre de la novena entrada abajo en el marcador 12-5, contra Round Rock.

“No puedo recordar qué entrada era, (me dijeron) que comenzara a calentar porque podría batear, pero luego miré la situación y me di cuenta, ‘no creo que realmente vaya a pegarle’. En realidad, ni siquiera me calenté, ni siquiera hice muchos swings.”

El Paso logró un regreso de 10 carreras que fue coronado por el grand slam de Quiroz en esa novena entrada.

“Todo lo que estaba intentando era hacer contacto, simplemente darle un golpe suave”, recordó. “No piensas en los resultados ni en los récords que rompes ni nada en el momento del juego, así que sólo trato de mantenerlo lo más simple posible, y eso es lo que sucedió. Definitivamente fue un buen momento para mí”.

Ahora con los Rays, Quiroz tiene la oportunidad en el sitio alternativo de impartir ciertos conocimientos a algunos de los mejores jugadores jóvenes, incluidos el mejor prospecto general, Wander Franco y Vidal Brujan, número 44 del ranking, ambos también jugadores de cuadro que hablan español.