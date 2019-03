Buscan talento femenil

Hoy a partir de las 4:00 pm en el campo del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez se llevarán a cabo los primeros try outs para conformar un equipo de futbol americano de mujeres con miras al torneo nacional que se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto próximos en Monterrey.

Mauricio Enríquez, quien estará al frente de las pruebas, informó que serán dos los try outs en los que buscarán a las integrantes del equipo juarense, el segundo se realizará el próximo jueves a las 7:00 pm en el Deportivo Villas de Salvárcar y de esa manera abarcar dos áreas de la ciudad.

Uno de los requisitos para las interesadas es que sean mayores de edad, sin importar que nunca antes hayan jugado al futbol americano.

“Estaremos ahí seis coaches para enseñarles, no importa que no jueguen este año, pero lo pueden hacer el siguiente. El nacional es para seleccionar a la base de la Selección Mexicana, entonces nos interesa que las de Juárez sean visoreadas”, comentó Enríquez.

Agregó que las chicas jugarán totalmente equipadas, 11 contra 11 con reglas de la NCAA, lo que les permitirá tener un roster de 45 a 50 jugadoras.

“Ya hay chicas interesadas, este es un proyecto para darle auge al futbol americano femenil, ellas me hablaban y me decián ‘coach que se haga el equipo’, o sea, ellas lo pedían”, dijo Enríquez.

Esta tarde a quienes asistan a los try outs se les harán pruebas de velocidad y resistencia, al tiempo que los entrenadores hacen sus cronogramas para hacer la depuración de las candidatas.

“Pero la intención no es cortar a ninguna, sino tener a un equipo principal y a las otras mantenerlas para que se sigan preparando”, señaló el coach.

Finalmente recordó que quienes asistan hoy deben ir en ropa deportiva, listas para realizar las pruebas básicas después, en dos semanas, iniciarán con las prácticas en forma del equipo.