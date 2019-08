Buscan roce internacional

Con el objetivo de conseguir fogueo internacional, tres artemarcialistas juarenses partirán hoy rumbo a San José, Costa Rica para participar en el XII Abierto de Taekwondo.

Camila Granillo, Edgar Arévalo y Carlos Flores combatirán con rivales de distintas partes del mundo del 29 de agosto al uno de septiembre.

Para Granillo será un nuevo reto el que se le presentará en Costa Rica, pues después de competir en la categoría de menos de 33 kilos ahora lo hará en menos de 37, por primera vez.

“Me siento nerviosa porque no sé cómo sean las rivales de -37 kilos, y depende si son altas o chaparras, pero sí podemos ir contra ellas”, explicó la deportista de 12 años.

Granillo Palacios viene de obtener la medalla de plata en el Campeonato Nacional 2019 y de participar en un campamento de taekwondo en Tokio, Japón, por lo que ésta será su segunda experiencia internacional.

Arévalo dijo estar motivado por el apoyo de sus padres, quienes lo impulsaron a participar en esta competencia.

“Mi papá siempre ha querido que participe en un torneo fuera de México. Me siento nervioso y presionado, pero estamos listos”, dijo.

El objetivo de Arévalo en su primera experiencia en el extranjero es demostrar el nivel que posee e iniciar una etapa internacional.

“Quiero darlo todo, no tanto ganar, sino demostrar de qué estamos hechos y dar lo mejor. Esto implica muchas cosas porque en mi casa esperan un buen resultado y confían en mí”, expresó el atleta de 16 años.

Flores confesó que se involucró al taekwondo por una cuestión de defensa personal, pero ahora observa esta disciplina como deporte y busca trascender a nivel mundial.

“Motiva querer sobresalir y pelear con personas de otros países para ver qué tanto nivel traigo”, mencionó el atleta de 17 años.