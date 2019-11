Buscan reagruparse

Foxborough, Massachusetts.- Tomó nueve partidos, pero un equipo de la NFL finalmente encontró las fallas en la defensa de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Lamar Jackson, la amenaza de doble filo de los Cuervos, diseccionó a los Patriotas como nadie lo había hecho en lo que va de la temporada, haciendo uso de sus habilidades con el brazo y las piernas para registrar tres touchdowns en la victoria de Baltimore por 37-20 el domingo.

Pero fue la manera en la que Jackson y Baltimore controlaron el juego con su ataque terrestre lo que será clave para que los Patriotas mejoren rumbo a su semana de descanso. Nueva Inglaterra regresará a la actividad para arrancar un complicado tramo de cuatro partidos contra Filadelfia, Dallas, Houston y Kansas City.

La defensa de los Patriotas había desmoralizado a sus ocho adversarios anteriores esta temporada al limitar su acarreo, obligando a entregas de balón y dominando en la tercera oportunidad para mantener las series cortas.

Nueva Inglaterra forzó una entrega de balón el domingo, pero las 210 yardas por acarreo de Baltimore fueron la mayor cantidad que los Patriotas han permitido en 2019. Eso ayudó a que Jackson pusiera fin a la racha ganadora de 21 partidos de Nueva Inglaterra contra mariscales en su primer o segundo año.

También es el primer mariscal en anotar varios touchdowns por tierra en un mismo partido contra los Patriotas desde que Tim Tebow lo hizo en 2011 con los Broncos.

“Fue una combinación de cosas. Son un muy buen equipo terrestre”, comentó el entrenador de los Patriotas Bill Belichick. “Tenemos que entrenar mejor, tenemos que jugar mejor, sólo tenemos que hacer un mejor trabajo en todos los sentidos, así que fue un poco de todo”.

Igual de llamativa fue la forma en la que los Cuervos pudieron controlar el tiempo de posesión.

Nueva Inglaterra ingresó al encuentro dominical habiendo permitido una sola serie de más de 5 minutos en toda la temporada.

Los Cuervos tuvieron cuatro series de ese tipo. Dos de ellas duraron más de 8 minutos, incluida su última de la noche que terminó con una anotación. Abarcó 14 jugadas y 68 yardas, consumió 9:35 minutos y terminó con un acarreo de una yarda por parte de Jackson.

“Nos quedamos en el campo demasiado tiempo”, dijo el apoyador Kyle Van Noy. “Tenemos muchas cosas que arreglar. Tenemos el equipo correcto para hacerlo”.

El profundo de los Patriotas Devin McCourty dijo que el objetivo durante la semana de descanso es garantizar que el éxito de Baltimore en su contra no se convierta en un prototipo para los demás equipos que enfrentarán.

“Siempre que pierdes, apesta. Tendremos que aguantar esto por una semana más, pero pienso que a veces tener una semana extra puede ser bueno”, señaló McCourty. “Observaremos el video. Cuando un equipo tiene éxito sobre ti, vas a ver de nuevo algunas de esas jugadas. Nadie tiene a Lamar Jackson, pero estaríamos locos si pensáramos que las cosas que hicieron anoche, no las volveremos a ver”.



QUÉ FUNCIONA

Si hubo algo positivo para los Patriotas, fue su pateador. Nick Folk, quien debutó luego de que Nueva Inglaterra cortó del equipo a Mike Nugent la semana pasada luego de unos cuatro partidos complicados, ejecutó de buena forma sus dos intentos de gol de campo y un par de puntos extra el domingo.



QUÉ FALTA

Las entregas de balón se están convirtiendo en algo frecuente para la ofensiva de los Patriotas. El esquinero de los Cuervos Marlon Humphrey regresó 70 yardas el balón suelto de Julian Edelman en el tercer cuarto para un touchdown. Tom Brady también fue interceptado por Earl Thomas cuando hizo un mal pase a Mohamed Sanu al inicio del último cuarto.

La intercepción de Brady dio lugar a la última anotación de Baltimore en el duelo.

“Las derrotas siempre encuentran formas para recalibrar cómo te ves a ti mismo”, comentó Brady. “Obviamente tenemos mucho trabajo que hacer. Esta noche, obviamente, no fue lo suficientemente bueno”.