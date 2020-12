Buscan Raiders seguir en la pelea

Tomada de Twitter

Nueva York– Una serie de complicaciones es la que han tenido los Raiders de Las Vegas desde que estuvieron a menos de un minuto de ganar contra el campeón defensor del Super Bowl, Kansas City.

Esa derrota debilitante ante Patrick Mahomes y los Jefes ha sido continuada por tres semanas mediocres que incluyeron derrotas ante Atlanta e Indianápolis, aunque lograron una afortunada victoria sobre los Jets de Nueva York, equipo que no ha conseguido un triunfo en esta temporada.

Eso llevó a la decisión de despedir al coordinador defensivo Paul Guenther con la esperanza de que los Raiders (7-6) puedan recuperarse y mantener sus esperanzas de playoffs con el juego en casa de hoy por la noche contra los Cargadores Los Angeles.

“Creo que lo principal es el sentido de urgencia que tiene nuestro equipo en este momento”, dijo el mariscal de campo Derek Carr. “Entendemos que podríamos habernos facilitado las cosas en las últimas dos semanas con este tramo. El hecho es que todavía tenemos una oportunidad”.

“Si eso no te emociona, si eso no te motiva, entonces no sé qué lo hará”, agregó el mariscal de 29 años.

Es probable que los Raiders necesiten ganar los últimos tres juegos de la temporada y obtener ayuda si quieren llegar a los playoffs por segunda vez en las últimas 18 temporadas.

Por otro lado, las esperanzas de playoffs para los Cargadores (4-9) terminaron hace un tiempo, pero sólo esperan concluir la temporada con una nota positiva y aprovechar la victoria de la semana pasada sobre Atlanta. Echar a perder las oportunidades de los Raiders sería una buena ventaja.

“Podría dar un poco de jugo a los muchachos, estoy seguro”, dijo el ala defensiva Joey Bosa. “Especialmente siendo los Raiders y obviamente la rivalidad y todo eso. Pero ser capaz de conseguir dos victorias en tan poco tiempo sería fantástico, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha ido la temporada”, comentó.

Los Cargadores han perdido nueve juegos consecutivos contra sus rivales de la División Oeste de la Conferencia Americana, y los tres esta temporada se reducen a la última jugada.

De las 20 derrotas de los Cargadores en las últimas dos temporadas, 16 han sido por ocho puntos o menos.