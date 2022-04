Buscan podios atletas de la UACJ

Los equipos de atletismo y de taekwondo de la UACJ entran en acción este viernes en la Universiada Regional que se celebra en Zacatecas.

La universidad juarense es representada por nueve varones y 11 mujeres en atletismo y por dos hombres y dos chicas en taekwondo.

Los equipos de conjunto de la UACJ no compiten en esta fase Regional por ser sede de la Universiada Nacional, donde ya tienen asegurado su lugar.

Además de deportista con experiencia en este tipo de competencia, en la lista de los equipos de los Indios también aparecen novatos, que compiten por primera ocasión en un Regional y que viajaron a Zacatecas con entusiasmo y con la confianza de lograr el boleto a la siguiente fase.

“Sí estoy un poquito nerviosa, la verdad, soy la novata, es mi primera universiada, entonces sí estoy un poco nerviosa, pero siento que me he preparado muy bien, siento que poco a poco voy mejorando, entonces a darlo todo”, comentó Joseline Carrasco, quien correrá 200 y 400 metros, estudia cuarto semestre de Administración de Empresas y se unió al equipo en agosto del año pasado.

“Estoy muy emocionada, pero nerviosa también y pues nada más eso”, dijo Abril Loya, que competirá en 400 metros con vallas.

“Desde chiquita me gustaban mucho los deportes y también me gustaba mucho correr, y me platicaron del atletismo, me invitaron a correr y yo dije ‘ah, qué chido’ y ya me quedé en esto”, agregó la estudiante de sexto semestre de Administración de Empresas.

Por su parte, Itzel Cervantes mencionó que va a correr en los 800 metros y en Juárez correrá los 400 con vallas. Para ella es su primera universiada formal, porque en la anterior llegaron de manera directa a la etapa nacional.

“Entré al atletismo desde la prepa, como para entrar a la prepa en sí, pero pues ya después le agarré amor y antes de salir de la prepa me invitaron al equipo y me vine para acá”, compartió Itzel, quien estudia el sexto semestre de Psicología.

En salto triple y 100 metros planos va a competir Camilo Guerrero, que manifestó tener un poco de nervios ante esta competencia.

“Actualmente me siento nervioso por molestias que cargo en las piernas, pero yo creo que ya esta preparación me ha ayudado”, dijo Guerrero, que cursa el séptimo semestre de Diseño Gráfico y que en Zacatecas buscará mejorar sus marcas al ser la primera temporada que practica esto.

Universiada Regional Zacatecas 2022

Atletismo UACJ

Nombre Prueba

Enrique Garibaldi 100 m, longitud

Moisés Méndez 200 m

Bernardo Bautista 400 m

Alexis Cruz 800 m, 400 m

Camilo Guerrero Triple, 100 m

José Andrés Marín Bala, disco

Juan Daniel Amparán Disco

Eduardo Gallegos 200 m

Sebastián Ostos Bala

Daniela Soriano 100 m, 200 m

Fernanda Cruz 400 m

Itzel Cervantes 800 m

Lizeth Montes 100 m c/v

Abril Loya 400 m c/v

Ana Frayre Logitud

Miriam Álvarez Triple, 100 m c/v

Annette Pasillas Martillo

Cecilia Cedillo Heptatlón

Karla Almodóvar 100 m, longitud

Joseline Carrasco 200 m, 400 m

Taekwondo UACJ

Nombre División

Erick Rodríguez Fin 54 kg

Luis Enrique Garay Fly 58 kg

Diana Cortínez Fly 49 kg

Joselyn Sáenz Bantham 53 kg