Buscan podio y puntos

Tres artemarcialistas fronterizos más se declararon listos para encarar este fin de semana la Presidents Cup, que se desarrolla en Las Vegas, Nevada, uno de los torneos más importantes del año en el taekwondo a nivel mundial, ya que otorgará puntos para el ranking olímpico.

Luis Salazar, Emiliano Huerta y Guillermo Portillo asistirán a esta competencia en busca de objetivos particulares. La tercia de taekwondoínes forma parte del equipo OTT (Optimum Training Taekwondo) y es dirigida por el entrenador Mario Romero.

“No vamos confiados, pero sí con cierta seguridad de que la preparación especial que hemos realizado y con la experiencia vayan con posibilidades de hacer un buen papel”, comentó el coach Romero.

Luis Salazar busca apoderarse de la cima del ranking estadounidense de su categoría, pues con el primer lugar aseguraría ese sitio, que lo acercaría a su objetivo, el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo de 2020.

“Éste es un torneo grande, no va cualquier muchacho, entonces será un torneo difícil, pero iremos por el oro”, manifestó Salazar.

Emiliano Huerta tiene en puerta una transición de categoría Cadete a Juvenil, por lo tanto éste será su último año en Cadete e intentará cerrar esa etapa de la mejor manera. Aunque el deportista de 14 años mencionó tener algunos problemas con el peso, algo que considera superar a tiempo.

“Vamos con la mentalidad de ganar y darlo todo para sacar medalla. Tengo que subir dos o tres kilos más, pero ya contamos con más experiencia y ya no me pongo tan nervioso por eso”, declaró Huerta.

El objetivo de Guillermo Portillo es ir por puntos de ranking para comenzar el próximo año en una mejor posición, además de foguearse con otros deportistas internacionales.

“Me siento totalmente preparado para competir. Todos los torneos son importantes, buscaré ganar o llegar lo más lejos posible”, dijo el artemarcialista de 13 años.

La Presidents Cup arrancó el pasado jueves 10 de octubre y culminará mañana domingo, los taekwondoínes fronterizos entrarán hoy en acción en busca de cumplir sus objetivos.