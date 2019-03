Buscan negociar

Fort Lauderdale, Florida.- Fiscales en Florida plantearon una declaración de culpabilidad negociada a Robert Kraft, el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y otros individuos imputados de pagar por sexo ilícito en una sala de masajes.

La Fiscalía estatal en Palm Beach confirmó ayer que ofreció a Kraft y otros 24 hombres, acusados de solicitar los servicios de prostitución, participar de un programa para un primer infractor. Los individuos deben reconocer su culpabilidad, cumplir con 100 horas de servicio comunitario, asistir a una clase sobre los peligros de la prostitución y pagar 5 mil dólares por cabeza, dijo el portavoz Mike Edmondson. Kraft fue procesado con dos cargos el mes pasado.

A cambio, los cargos de delitos menores por pedir prostitución serán descartados. Edmondson dijo que ninguno ha aceptado hasta ahora.

El abogado de Kraft, Jack Goldberger, no respondió de inmediato a un pedido de reacciones. El portavoz de los Patriotas, Stacey James, indicó que el equipo no hará comentarios.

Aproximadamente 300 hombres han sido acusados y 10 salas de masajes fueron clausuradas en Palm Beach y Orlando como parte de un operativo contra salas de masajes ilegales y tráfico humano. Varios operadores y empleados también fueron acusados.

La Policía indicó que Kraft acudió al spa Orquídeas de Asia en Jupiter, Florida, en dos ocasiones a fines de enero antes de viajar a Kansas City para presenciar a los Patriotas vencer a los Jefes en la final de la Conferencia Americana.

El multimillonario de 77 años fue llevado en un Bentley blanco 2014, la noche del 19 de enero, al spa, donde la Policía dice que lo grabó en un video involucrándose en un acto sexual y entregando luego una cantidad de dinero en efectivo no determinada.

Los investigadores aseguran que Kraft regresó 17 horas después, llegando al centro comercial de clase media-alta donde estaba localizado el spa a bordo de un Bentley azul 2015, según consta en los documentos de la acusación emitidos por la oficina estatal del fiscal de Palm Beach.

Kraft, con una fortuna de 6 mil millones de dólares, fue grabado en video participando en actos sexuales antes de pagar con un billete de 100 dólares y otro billete, indicó la πolicía.

El empresario, cuyo equipo ganó el Super Bowl al inicio de febrero en Atlanta, negó el viernes haber cometido algún delito, poco después que la Policía de Jupiter anunció que había sido acusado.