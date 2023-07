Buscan lugar en Panamericanos

El juarense Rogelio Romero y Carolina Fernández estarán del 1 al 11 de agosto próximos en Cali, Colombia en el Grand Prix de boxeo, en donde buscarán un lugar en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Cabe destacar que, para las categorías mayores, este evento tiene carácter de clasificatorio para los Juegos Panamericanos, mientras que para junior y juveniles tendrá el carácter de Campeonato Continental de Boxeo.

En categoría mayor, los peleadores convocados son Carolina Fernández y Rogelio Romero, mientras que en juvenil son Ari Bonilla y José Luis Magaña, además del entrenador Édgar García.

Lo anterior fue informado por el presidente de la Asociación Estatal de Boxeo de Chihuahua, Omar Salido.

En el caso de Rogelio, él busca el lugar para México en la división de 86 kilogramos, mientras que Carolina intentará ser la mejor mexicana ranqueada en esta división (ya que va más de una) para asistir a Santiago de Chile 2023, puesto que México ya tiene asegurado el lugar en los 54 kilogramos.

La Federación Mexicana de Boxeo aún no anuncia al contingente completo que representará a nuestro país en estos eventos a realizarse en tierras colombianas.

Fernández, originaria de Hermosillo, Sonora pero representante de Chihuahua, obtuvo medalla de bronce en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, además de ser la actual campeona nacional de los 54 kilogramos y haber participado en el pasado mundial femenil.

Romero, por su parte, no pudo estar en San Salvador debido a que su división no tuvo suficientes participantes, por lo que no se abrió para la competencia. El originario de Ciudad Juárez fue medallista mundial de los 86 kilogramos y fue olímpico en los Juegos de Tokio 2020, aunque en otra división.

Conózcalos

Rogelio Romero

Edad: 25 años

Estatura: 1.91 m

Peso: 80 kg

Originario de: Ciudad Juárez, Chih.

Carolina Fernández

Edad: 24 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 54 kg

Originaria de: Hermosillo, Sonora