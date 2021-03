Buscan fuerzas básicas recomponer camino

Archivo / El Diario

Los equipos Sub 20 y Sub 17 de los Bravos de Juárez buscarán volver a la senda del triunfo cuando hoy reciban a los representativos de los Rayados de Monterrey en dichas categorías, en partidos que se llevarán a cabo en el Complejo Bravos.

A las 9:00 de la mañana está programado el juego entre las escuadras Sub 20, mientras que los Sub 17 se medirán a las 11:30 am.

El equipo juarense de la categoría Sub 20 estuvo el domingo pasado en Torreón y regresó con las manos vacías al ser goleado 3-0 por el Santos. Las tres anotaciones cayeron en el segundo tiempo.

Por su parte los Rayados jugaron en casa y le ganaron a los Xolos de Tijuana 2 a 1. En ese partido hizo su debut con el cuadro de Monterrey el parralense Adrián Mora, que llegó como refuerzo para este torneo procedente de los Diablos Rojos del Toluca.

Luego de ocho fechas, el equipo fronterizo está ubicado en el lugar 14 de la tabla general con dos triunfos, dos empates, tres derrotas y un partido pendiente, con cinco goles a favor y 11 en contra para un total de ocho puntos.

Monterrey ha ganado cuatro partidos y perdido dos y todavía no conoce el empate. Suma ocho goles y ha recibido la misma cantidad, para ubicarse en el séptimo sitio con 12 puntos.

En la categoría Sub 17, los Bravos también vienen de perder la jornada anterior, luego de que no supieron aprovechar una ventaja de dos goles y fueron derrotados 3-2 por el Santos en Torreón.

Con ese resultado los juarenses se quedaron con 13 puntos totales, producto de tres victorias, cero empates y cuatro derrotas, así como cuatro unidades ganadas en tandas de penaltis.

Monterrey aprovechó su condición de local y el domingo anterior venció 3-2 a los Xolos, lo que les permitió llegar a un total de 14 puntos y ubicarse en el sitio 9 de la tabla general. El cuadro regio tiene cuatro victorias, cero empates, dos derrotas y ha ganado dos puntos en tiros de penal.