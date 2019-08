Buscan frenar a Santos

La reputación del Sur de la Conferencia Nacional como la División más equilibrada de la NFL se ha visto afectada.

La racha de dos años que han tenido los Santos de Nueva Orleans como campeones de la División, incluyendo una dominante demostración en el 2018, ha dejado a otros equipos dispuestos a demostrar que aún existe una competencia muy pareja en el Sur.

La intensidad del Sur de la Conferencia Nacional en el 2017 fue impresionante, cuando los Santos, Halcones y Panteras llegaron a los playoffs.

Pero el año pasado fue diferente, encabezados por el mariscal Drew Brees y el corredor de poder Alvin Kamara, los Santos fueron el único equipo de la División que terminaron con un récord ganador.

En lugar de que tres equipos llegaran a los playoffs, fueron tres los que quedaron fuera.

Eso es demasiado para una paridad.

“No, eso no sucedió en la tabla de posiciones final”, comentó Dan Quinn, entrenador de los Halcones.

“Espero que sea un caso aparte”. Existen razones para esperar que se restaure ese equilibrio en el 2019.

Los hacedores de jugadas experimentados que hay en cada uno de los cuatro campamentos incluyen a Cam Newton, el mariscal de Carolina, quien le hará lanzamientos a Christian McCaffrey, uno de los corredores de poder más dinámicos de la liga.

“Queremos ganar otra vez la División”, dijo Newton, refiriéndose a los tres títulos seguidos que lograron las Panteras en el Sur de la Conferencia Nacional del 2013 al 2015.

Éstas son algunas de las cosas que hay que observar en el Sur de la Nacional durante el 2019:



Tratar de conseguir tres seguidos

Un tercer título consecutivo de la División podría representar meramente el inicio de lo que los Santos esperan lograr.

Es muy probable que Nueva Orleans hubiera estado en el Super Bowl hace una temporada si la NFL hubiera reconocido las sanciones por haber fallado la interferencia de un pase y un contacto de casco contra casco cometidos por los Carneros de Los Ángeles al final del partido en donde se disputó el título de la Conferencia Nacional.

El ala defensivo Cameron Jordan comentó que la derrota en el playoff es una motivación “no sólo para presionarse a uno mismo durante la temporada baja, para regresar con la mejor condición física de su vida, y también para presionar a los jugadores que están a un lado de uno y a los que están rezagados. Eso lo hace a uno un mejor jugador y más fuertes como equipo”.

Brees viene de una de sus temporadas más eficientes.

El receptor Michael Thomas y Kamara regresan como sus principales receptores.

Durante el campamento, Brees también desarrolló rápidamente una conexión con el nuevo ala cerrada Jared Cook, quien fue adquirido en la agencia libre después de pasar un año con Oakland.

La defensa de los Santos está encabezada por Jordan en la orilla, el apoyador Demario Davis en medio y el destacado esquinero Marshon Lattimore.

Después del retiro del centro Max Unger, quien participó en el Tazón de Profesionales, el seleccionado de los Santos en el primer lugar del Draft, Erik Mccoy de Texas A&M, está encarrilado para ser el titular en el primer partido de la temporada.



Los Halcones están sanando

Quinn ha sido cauteloso con sus titulares clave quienes se están recuperando de lesiones.

Los profundos Keanu Neal y Ricardo Allen, el apoyador Deion Jones y el corredor Devonta Freeman son algunos de los jugadores que estuvieron en la lista de reserva de lesionados de Atlanta en el 2018.

Al parecer, todos están preparados para la temporada regular.

Sin embargo, el receptor abierto Julio Jones no jugó en todos los partidos de la pretemporada por segundo año consecutivo, mientras se recupera de una lesión en el pie.

Jones lideró la NFL con mil 677 yardas de recepciones en el 2018.

Ésta es una temporada crucial para Quinn, ya que la temporada pasada perdió a ambos guardias ofensivos titulares debido a lesiones que dieron por terminadas sus temporadas.

La larga lista de lesionados dio lugar a que el récord final fuera de 7-9 y que Quinn despidiera a los tres coordinadores.



Contar con Cam

En el 2019 las Panteras funcionarán mientras Cam lo haga.

Newton se vio plagado de problemas en el hombro durante la temporada pasada y tuvo dificultades para lanzar el balón más de 20 yardas en la segunda mitad de la temporada, por lo que Carolina perdió siete de sus últimos ocho partidos después de tener un récord inicial de 6-2.

La fortaleza en el brazo de Newton parece haber regresado después de haberse sometido a una cirugía durante la temporada baja.

Aunque tiene más armas para trabajar en la ofensiva, así que, ya no necesita ser Superman.

Curtis Samuel se convirtió en el receptor número 1 de Carolina.

El ala cerrada Greg Olsen está de regreso después de fracturarse huesos de un pie que lo mantuvieron fuera 16 partidos en las dos últimas temporadas.

Defensivamente, las Panteras cambiaron a una alineación de 3-4, agregando a Gerald McCoy al frente.



Buscando a un ganador

Tampa Bay sacó al entrenador Bruce Arians del retiro para dar por terminada la racha de 11 años que han tenido los Bucaneros sin una aparición en el playoff.

Los Bucaneros terminaron en el último lugar en la División en ocho de los últimos 10 años.

Si Arians de 66 años, puede ayudar al mariscal Jameis Winston a incrementar una consistente producción y reducir los errores, Tampa Bay tiene la oportunidad de avanzar en la División.



Pronóstico en el orden en que terminarán

Santos, Halcones, Panteras y Bucaneros.