Buscan escalar en la tabla

El equipo de basquetbol de UTEP no ha podido ganar como visitante en la presente temporada y eso lo tiene ubicado en el fondo de la tabla general de la Conferencia USA, solamente arriba de los 49s de Charlotte.

Los Mineros caminan en el lugar 13 con una marca general de siete victorias y 14 derrotas, mientras que en partidos de la conferencia solamente han ganado dos juegos y perdido 8. Los 49s tienen un récord general de 5-17 y 2-9 en juegos de la liga.

Este jueves, la escuadra paseña regresa a su casa, el Don Haskins Center, para recibir a los Búhos de Florida Atlantic a las 7:00 pm y el sábado serán anfitriones de las Panteras de Florida International (FIU) a la misma hora.

Los Búhos están ubicados en el décimo lugar general con una marca general de 13-10, pero en conferencia tienen récord perdedor de 4-6, mientras que las Panteras marchan en el octavo sitio con 14-9 general y 5-5 en la liga.

El sábado anterior, los Mineros dieron pelea en la primera mitad del partido ante los Hilltoppers de Western Kentucky, pero en la segunda parte la ofensiva salió con la puntería desafinado y al final perdieron 79-56.

“Tuvimos oportunidades en la segunda mitad”, dijo el entrenador de UTEP, Rodney Terry. “Pero no defendimos tan bien como lo hicimos en la primera mitad. Lo cortamos a un juego de dos posesiones y tuvimos la oportunidad de convertirlo en un juego más cerrado en la recta final, pero no los frenamos de manera significativa cuando teníamos que hacerlo y luego culminamos bien los ataques.”

Cuando se aproxima la recta final de la temporada regular, la Conferencia es dominada por los Monarcas de Old Dominion, que han ganado 18 partidos y perdido seis en general y que en la liga tienen marcador de 8-3.

El segundo lugar es para los Mean Green de North Texas con 19-4 general y 7-3 en la conferencia, seguidos en la tercera posición por los Correcaminos de UTSA con 13-10 y 7-3. Los Blazers de UAB son cuartos con 14-9 general y 6-4 en la liga.

Marshall es quinto y Western Kentucky sexto, los dos con idéntica marca (13-10, 6-4 C-USA) y debajo de ellos se ubican las Aguilas Doradas de Souther Miss Southern Miss en la séptima posición (6-5, 14-9 C-USA). (Eduardo Morán)

















El octavo puesto para FIU, luego le sigue en noveno los Bulldogs de LA Tech (15-9, 5-6 C-USA), Florida Atlantic en décimo y los Búhos de Rice onceavos con 9-14 general y 4-6 en la liga.

Los tres últimos lugares son para los Blue Raiders de Middle Tennessee (7-16, 4-6 C-USA), los Mineros de UTEP y los 49s de Charlotte.





El Diario



