Buscan enderezar su camino

Cortesía

Luego del mal inicio que tuvieron en el Torneo Guard1anes 2020, las Bravas de Juárez se meten a La Corregidora de Querétaro para encarar este día la segunda jornada de la Liga MX femenil, a partir de las 4:00 de la tarde.

Querétaro y Juárez no sumaron en su primer compromiso del semestre, y en este partido se dará el duelo de estrategias entre Carla Rossi y Gabino Amparán, quienes saldrán en busca de la victoria.

Bravas se presentó en casa con una derrota de 4-0 ante Chivas Rayadas de Guadalajara, mientras que el cuadro queretano cayó ante San Luis.

El torneo recién ha comenzado y las fronterizas saben que hay que darle la vuelta a la página. Alondra Ubaldo, quien fue la portera titular en el debut de las Bravas, habló de lo ocurrido el encuentro pasado.

“En lo personal siento que fallo la comunicación, me hizo falta más comunicación con mis defensas para orientarlas. Tenemos mucho por aprender hay que mejorar en los entrenamientos para llevarlo a cabo en los siguientes partidos”, aseguró la cancerbera originaria de Guadalajara.

Las Bravas se encuentran actualmente en el sótano de la tabla general, pero al igual que ellas, hay otros nueve equipos que no han sumado puntos.

“Pues en lo personal me siento contenta porque me dieron la oportunidad y la confianza de poder formar parte del equipo, de esta nueva familia, de esta institución y no queda más que aportar mucho al equipo”, mencionó la portera Ubaldo.

La escuadra fronteriza busca reivindicarse ante el conjunto queretano, uno de los 10 clubes que no ha sumado unidades en el presente torneo.

Sahiry Cruz, quien llegó como refuerzo para este certamen, proveniente de Monarcas Morelia, habló de sus primeros minutos en la cancha.

“La verdad que me siento muy contenta por estar aportando al equipo y que el profesor está confiando en mí para ser parte o para aportarle al equipo algo. Claro que se puede aprender del juego contra Chivas ya que, pues es el primer partido y paramos cuatro meses, entonces se deben aprender muchas cosas del primer partido”, manifestó la defensa de Bravas.

La zaguera también comentó acerca de su próximo rival. “Querétaro es un equipo que se acaba de reintegrar, hay muchas chavas recién llegadas al plantel entonces yo creo que hay que aprovechar, ya que la mayoría son jugadoras nuevas”, señaló.