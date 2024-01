Buscan el desquite

La temporada 2024 de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) dice presente esta noche con la celebración de sus primeros partidos, entre ellos los que sostendrán los equipos de esta frontera, Indios e Indomables, los primeros en calidad de visitantes ante Dorados en la capital del estado, y los segundos en el Gimnasio Municipal ‘Neri’ Santos contra los Apaches de Chihuahua.

El partido entre los Indomables y los Apaches está programado para dar inicio a las 8:00 pm, mientras que el juego de Dorados-Indios empezará a las 7:00 pm, tiempo de esta frontera.

Las acciones de este fin de semana inaugural continuarán mañana cuando Indios e Indomables estén frente a frente en el ‘Neri Santos’ a partir de las 8:00 de la noche.

Ramsés ‘Rana’ Suárez, uno de los referentes e ídolo de la afición los dos años anteriores, vestirá por tercera campaña consecutiva los colores de los Indomables.

“La verdad es que para mí es algo muy bonito, estar tres años aquí y que me hayan regresado… me siento muy bien estando en esta ciudad, me han acogido de una forma magnífica, entonces para mí es muy bueno regresar”, señaló ayer Suárez en conferencia de prensa.

El jugador oriundo del Estado de México, añadió que cada temporada espera ganar el campeonato con su equipo, es algo que siempre busca y qué mejor que este año pudiera conseguirlo con Indomables después de dos temporadas en las que se quedaron a un pasito.

–¿Cómo ves este año al equipo?

“El equipo se ve muy bien, se ve muy fuerte, tenemos buena química ahorita, estamos en un buen momento para empezar la temporada, esperemos así vaya todo bien”.

–¿Qué va a ofrecer Ramsés este año a la afición?

“Igual que siempre, ya saben que yo voy a dejar toda la garra y toda la fuerza en la cancha, los voy a intentar representar de la mejor manera y nunca voy a dejar nada para después”.

“Los invito a que vayan, que nos apoyen, que nos griten, que es muy importante para nosotros su apoyo, sus porras, sus ganas de ver el juego; nosotros ahí vamos a estar. Uno se pone chinito cuando la gente está gritando, cuando está apoyando, la verdad es que te pones chinito, es muy bueno”, concluyó ‘La Rana’.

Alberto Castro, originario de Guamúchil, Sinaloa, y convocado esta semana a la Preselección Mexicana de Basquetbol, dijo estar muy feliz por la oportunidad que ha recibido con Indomables y por lo mismo está agradecido con la directiva y el entrenador por haberlo tomado en cuenta.

De 23 años de edad, Castro llega por primera vez a Indomables, y a Ciudad Juárez, después de haber jugado con los Dorados de Chihuahua, pero en la Liga Nacional.

–¿Qué ofrecerá Castro a la afición fronteriza?

“Todo mi esfuerzo, toda la fe, voy a darlo todo en la cancha. Igualmente si no me toca estar en la cancha voy a dar todo de mí por mis compañeros”.

–¿Cómo te sientes con tu convocatoria a la preselección?

“Muy feliz la verdad, es un sueño que no he cumplido porque no estoy todavía dentro de, pero va paso a paso y los sueños se van logrando, Dios va abriendo las puertas y tú tienes que elegir bien dónde entrar”.

Para hoy

Indomables de Cd. Juárez vs Apaches de Chihuahua

8:00 pm

Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos

Entrada: $80.00 pesos en taquilla del gimnasio

Dorados de Chihuahua vs Indios de Cd. Juárez

7:00 pm

Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre

Chihuahua, Chih.