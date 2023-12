Buscan destacar

Con la meta puesta en ubicarse entre los 10 mejores de sus respectivas categorías y ramas, los esposos Adán Romero y Dina García compiten este fin de semana en el campeonato mundial de aguas abiertas ‘Oceanman’ que se llevará a cabo en Phuket, Tailandia.

Dina entra en acción el sábado en una distancia de cinco kilómetros, y Adán lo hará el domingo en dos kilómetros. Ambos en la categoría de 40-49 años.

La pareja chihuahuense viajó desde el domingo pasado, para llegar a tierras asiáticas el miércoles 29 de noviembre.

“Vamos bastante bien preparados, creo que voy más preparado que en el evento clasificatorio que fue en Cozumel. He tenido más oportunidad de estar en la alberca, de hacer mis ejercicios de fuerza, entonces me siento bien, creo que en cuanto al desarrollo personal de esa carrera va a estar mejor que el clasificatorio de Cozumel”, compartió Adán.

“Yo me siento bien, me siento muy preparada a pesar de que este año tuve una caída en la bici y hasta ahorita el cuerpo es como un poco traicionero porque traigo el brazo un poquito adolorido, pero ahí vamos, ahí vamos con terapias y como siempre me salva la terapia, tenemos esa herramienta maravillosa”, dijo por su parte Dina, de 46 años de edad.

-¿Cuál es su expectativa en este mundial?

“Yo en Egipto conseguí un treceavo lugar, en este caso mi meta es quedar en los primeros diez. Es un poco difícil hablar de tiempos porque depende del clima, de la humedad, de las corrientes, entonces mi meta son los primeros diez de mi categoría”, responde Adán.

“Me voy a escuchar un poco copiona, pero sí, yo quiero lograr un lugar entre las mejores 10 en mi categoría en un 5K y, hablando en palabras mayores, un campeonato mundial”, lo secunda Dina.

Contrario a lo que se podría pensar, llegar lo más cerca posible de las fechas de competencia es favorable para los dos.

“Creo que es algo que estamos cambiando, antes llegábamos con mucha más anticipación al evento y al final creemos que nos afectaba un poquito porque eran más días fuera de nuestra rutina de la alimentación. Entonces ahora lo cambiamos para llegar más justos al evento, vamos a llegar lo más cercano posible al arranque para poder controlar un poco más la dieta”, explica Adán.

En los últimos años, Dina había competido en triatlones, pero una lesión en la ingle ya no le permitió correr y los tuvo que dejar, encontrando refugió en las competencias de aguas abiertas.

“Probablemente si no me hubiera pasado esto de la ingle no hubiera conocido el maravilloso campeonato mundial del Oceanman, y menos en cinco kilómetros.

“Nosotros no tenemos mar, no nadamos tan seguido como otras personas que ya lo tienen más dominado, pero eso no nos detiene, además el excelente entrenador que tenemos y las sesiones tan completas que nos da, y a parte la actitud tan importante, siempre con mucho positivismo se pueden lograr muchas cosas, entonces estamos abiertos a la oportunidad de quedar en muy muy buen lugar en este campeonato del Oceanman”, resaltó Dina.