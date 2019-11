Buscan cerrar heridas

Tom Brady no puede olvidar la última vez que enfrentó a Filadelfia. La imagen de Nick Foles y el resto de las Águilas celebrando lo que en teoría debió ser el sexto título del Super Bowl para los Patriotas es imborrable.

“¿Asumen que ya lo superé? ¡Vamos!”, dijo el propio mariscal de Nueva Inglaterra el lunes, en su programa radiofónico semanal mediante WEEI Boston. “Hay muchas cicatrices mentales de ese año. Fue un partido difícil”.

Brady obviamente se refería a la derrota de 41-33 ante las Águilas en el Super Bowl LII, un resultado inesperado para muchos y que sigue causando dolor en Nueva Inglaterra, si bien los Patriotas se coronaron al año siguiente y son campeones defensores.

Hoy los Pats (8-1) tendrán la oportunidad de comenzar a cerrar la herida. La buena noticia para Brady, es que no estará Foles del otro lado. La mala es que tampoco estará con Nueva Inglaterra el ala cerrada Rob Gronkowski, quien tuvo dos recepciones de anotación en ese encuentro.

Brady, quien lanzó para un récord de Super Bowl de 505 yardas y sumó tres touchdowns, tiene 15 pases de anotación a cambio de dos intercepciones en seis enfrentamientos durante su carrera ante las Águilas, dos de ellos por el campeonato. Ahora, el mariscal de 42 años se enfrentará a la 16ta defensiva aérea de la NFL, unas Águilas que acumulan apenas dos triunfos contra equipos con récord ganador.

Filadelfia (5-4) ha sido un vivo ejemplo de inconsistencia al alternar rachas de dos triunfos y dos derrotas durante sus últimos ocho partidos, promediando 30 puntos en sus cinco victorias de la temporada, por apenas 18.5 unidades en sus cuatro tropiezos. No es el mejor de los augurios para enfrentar a la mejor defensiva de la Liga, una unidad que ha permitido más de 14 puntos en tan sólo un encuentro de esta campaña, la derrota de hace un par de semanas ante Baltimore.

Tal vez la mejor opción para Filadelfia sea establecer un ataque terrestre con la dupla de Jordan Howard (525 yardas y 6 touchdowns) y el novato Miles Sanders (336 yardas, una anotación) para explotar el único punto débil que ha mostrado Nueva Inglaterra, una defensiva contra la carrera que ha permitido al menos 135 yardas en cuatro cotejos, incluyendo un promedio de 184.5 en los últimos dos.

Para los Patriotas –que requieren un triunfo para asegurar su 19na temporada en fila con marca ganadora– la visita a Filadelfia es el segundo de una serie de cinco partidos consecutivos ante líderes divisionales (Cuervos, Águilas, Vaqueros, Texanos y Jefes), que será vital en sus aspiraciones para llegar como primeros preclasificados a playoffs en la Conferencia Americana. Para las Águilas, que comparten la cima del Este de la Nacional, un triunfo hoy los colocaría en solitario en la cima del sector por primera vez en la campaña.



Jefes vs Cargadores en Ciudad de México

Dos veces escenario de la final de la Copa del Mundo, el Estadio Azteca ha visto desfilar a grandes figuras: desde Pelé y Diego Maradona, pasando por Michael Jackson, Madonna y U2, hasta Brady. Ahora le corresponde el turno a Patrick Mahomes.

La visita de Mahomes y los Jefes a la capital mexicana, con un año de retraso debido a los problemas con el césped del Azteca en 2018, llega en un momento crítico para Kansas City, que ha perdido cuatro de sus últimos seis duelos para caer al cuarto lugar de la Americana rumbo a los playoffs.

El duelo no es mucho menos importante para los irregulares Cargadores. Después de un inicio de 2-5, el conjunto de Philip Rivers tiene dos victorias en sus últimos tres partidos y el enfrentamiento ante un rival divisional en patio neutral podría ser una de sus últimas oportunidades de defender su puesto de postemporada del año pasado.

Será un duelo explosivo.

Los Jefes han ganado nueve de los últimos 10 enfrentamientos de la serie y Mahomes tiene seis pases de touchdown sin intercepciones en sus únicos dos duelos ante los Cargadores. La misión será reproducir el éxito ante la octava mejor defensiva de la Liga, anclada en el defensivo Joey Bossa (8.5 capturas).