Busca Yair pelea de unificación en México

El chihuahuense Yair Rodríguez, quien se convirtió en el segundo campeón de UFC nacido en México el sábado por la noche al adjudicarse el título interino de peso pluma, quiere llevar la pelea de unificación en la división ante Alexander Volkanovski a México.

Rodríguez (15-3) sometió al veterano Josh Emmett (18-3) en el evento coprincipal de la función UFC 284 en el RAC Arena de Perth, Australia, el sábado por la noche. Fue un combate por el título interino porque Volkanovski, campeón del peso pluma, subió de categoría de peso para disputar un segundo título esa misma noche. Pero el australiano perdió en el evento principal de la velada por una decisión unánime contra Islam Makhachev.

“Sí, eso sería perfecto”, dijo Rodríguez en la conferencia de prensa posterior al UFC 284. “En realidad hablé con Alexander Volkanovski en el pasado en Dallas –aunque no tanto con él, más con su mánager– y me preguntó si iría a Australia. Le dije: ‘Sí, ¿por qué no? Por supuesto, iré’. Mantengo mi palabra. Vine aquí y gané el título interino, y ahora quiero pedir a la UFC que se lleve este cinturón, esta pelea por el campeonato a Ciudad de México en septiembre, cuando abran el instituto de rendimiento de la UFC, para que podamos hacerlo allí”.

También, Rodríguez explicó lo que le dijo a su rival del sábado, Emmett, inmediatamente después del triunfo vía un triángulo en el segundo asalto.

“Cuando terminé el triángulo, pude ver en su expresión la desesperación de: ‘he perdido’”, explicó Rodríguez. “Es como si viera que se le escapaba la oportunidad, pero yo sólo quería decirle: ‘No’. Le dije: ‘No, no. Deja ese pensamiento que tienes ahora mismo. Eres un guerrero. Superarás esto. Lo tienes’.

Así que lo único que pude decirle fue: ‘Eres un guerrero, hermano’. Encontramos una forma de levantarnos cada vez que caemos al suelo. Así que estoy seguro de que lo hará, y se mantendrá fuerte, y estoy seguro de que nos veremos en el futuro. Así que mantente fuerte, hermano”.

La decisión de una pelea entre ambos es prácticamente toda para Volkanovski. El australiano puede decidir regresar a las 145 libras y exponer su título pluma, o mantenerse en el peso ligero e intentar nuevamente ganar el cinturón ahí. En el primer escenario, la pelea sería mandatoria ante Yair, mientras que en el segundo caso, Volkanovski dejaría vacante el título y éste le pertenecería al chihuahuense.

Ni Volkanovski ni su equipo han expresado cuál puede ser su siguiente paso en su carrera. A pesar de su derrota, el australiano tuvo una buena actuación contra Makhachev e incluso hubo quien cuestionó la decisión de los jueces.

Conózcalo

Yair ‘Pantera’ Rodríguez

Edad: 30 años

Estatura: 1.82 m

Peso: 65 kg

Nacido en: Parral, Chihuahua

Campeón interino de peso pluma