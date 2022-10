Busca ser el ‘rey’ en Europa

El ajedrecista juarense Joshua Ávila compite a partir de este miércoles, y hasta el 22 de octubre, en el Campeonato Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Cerdeña, Italia. El fin de semana Joshua viajó a la Ciudad de México para una breve concentración y de ahí voló con el resto del equipo mexicano hacia tierras italianas.

Además de Joshua Ávila, el equipo nacional lo integran la chihuahuense Andrea Ruiz, así como Jimena Ortega y Sión Galaviz.

“Hace como un mes me dijeron que iba a ir, yo no tenía contemplado ir al Mundial, terminé el Panamericano Sub-20 y quería descansar, pero me mandaron un correo para decirme lo del Mundial y pues a entrenar”, declaró Joshua antes de viajar rumbo a la capital mexicana.

Estudiante del quinto semestre de Ingeniería Física en la UACJ, Joshua logró su pase a este Mundial por ser campeón nacional Sub-20 del 2022, Andrea por ser campeona de Nacional y Panamericano del año pasado, Jimena fue elegida por su alto rating y Galaviz, que ya es maestro internacional, por ser campeón Sub-20 nacional y panamericano. “Sentí mucha felicidad cuando me avisaron. Estaba comiendo con un amigo cuando me llegó el correo, fue una noticia inesperada y gratificante, y sé que voy gracias a mis méritos”, declaró Joshua, quien por primera vez estará en Europa.

El ajedrecista fronterizo recalcó que durante el último mes se ha dedicado bastante a entrenar, mínimo dos horas diarias, más otros aspectos que estudiaba del ajedrez, aunque la semana pasada también la dedicó a cuestiones de la escuela.

“Ha sido de tareas, exámenes y proyectos”, comentó Joshua, quien deberá ponerse al corriente en las clases una vez que regrese a esta ciudad.

En el equipo de ajedrez de la UACJ es entrenado por Ángel Escareño, pero Joshua no tiene un entrenador específico, por lo que la mayor parte del tiempo entrena por su propia cuenta.

–¿Ya te visualizaste en el Mundial de Italia?

“Sí y no, es que no visualizo cómo va a ser en sí el evento. He visto videos de esos torneos, pero nunca he estado ahí, sin embargo, voy con expectativas altas y espero ganar una medalla”, respondió el juarense.

Conózcalo

Nombre: Joshua Adrián Ávila Rodríguez

Disciplina: Ajedrez

Fecha de nac.: 27 de julio de 2002

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 20 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 58 kg

Carrera: Quinto semestre de Ingeniería Física