Busca Rayados finiquitar la obra

Aguascalientes, Aguascalientes—El Necaxa no quiere despedirse de la Liguilla, por lo que deberá frenar a unos Rayados que no han perdido desde que aterrizó Antonio Mohamed.

El Monterrey se mete al estadio Victoria con una ventaja de 2-1 tras el primero de la serie, por lo que le basta el empate para alcanzar la final y mandarla tras la Navidad, porque mañana parte a Qatar para disputar el Mundial de clubes.

El equipo dirigido por el ‘Turco’ liga 7 partidos entre fase regular y Liguilla sin derrota, con 5 triunfos por 2 empates. Además, presume 2 victorias y una igualada como visitante. Los Rayos deberán sacar provecho de su casa, pero en los últimos 5 compromisos como local perdieron 2 cotejos, por 2 empates y sólo una victoria. “El resultado pudo haber sido otro, pero no lo fue y la llave está abierta, con la tranquilidad de que el equipo en momentos difíciles, en momentos adversos siempre respondió”, explicó Fernando Meza, del Necaxa.

“Allá no los atacamos, lo hicimos una vez y metimos un gol; debemos atacar más, ellos tienen jugadores que juegan muy bien, así que tenemos que atacar más, cuando lo hacemos, somos peligrosos, así que hay que hacerlo como sea”. Rayados recuperó al delantero Rogelio Funes Mori y al lateral Miguel Layún, quienes ya podrán estar en la banca contra Rayos.