Busca Pollard brillo propio

Oxnard, California.- Tony Pollard recibió un mensaje de texto que decía ‘buena suerte’ de Ezekiel Elliott minutos antes del inicio de su primer campamento de entrenamiento desde que los Vaqueros de Dallas despidieron al dos veces campeón de acarreos como una manera para reducir costos.

Ahora, Pollard es el corredor de poder líder y está tratando de mantener su personalidad tranquila mientras desempeña el papel de líder que anteriormente tenía el bullicioso Elliott.

A casi dos semanas de estar en el campamento y un poco más de un mes del partido inaugural, Elliott sigue sin ser firmado, ya que el dueño y gerente general de los Vaqueros, Jerry Jones, se rehúsa a abandonar la idea de su regreso.

Improbable como esa medida podría ser para Dallas, Pollard sabe que será mejor adaptarse nuevamente a la dinámica del grupo de corredores de poder.

“Al final de cuentas, sabemos que este deporte es un negocio”, dijo Pollard. “Es un negocio, primero que nada, y así tenemos que tomarlo”.

La postura de Pollard ha estado en las noticias la mayor parte del verano precisamente debido a que es un negocio.

La salida de Elliott elevó la estatura de Pollard como uno de los corredores de poder en ser elegido como jugador de franquicia, junto con Saquon Barkley de los Gigantes de Nueva York y el corredor Josh Jacobs de Las Vegas.

Pollard fue el único en firmar el trato de la franquicia. Eventualmente, Barkley logró otro contrato a un año, aunque Jacobs no ha cedido.

La diferencia es que Pollard fue seleccionado en la cuarta ronda con un contrato menos lucrativo como novato. El ex jugador de Memphis ganará más del triple del valor de su contrato como novato, tan sólo en este año.

Pero eso no es todo con Pollard.

“Eso es parte de mi manera de pensar, la manera en la que he enfrentado las cosas durante toda mi vida y en mi carrera”, dijo Pollard. “Siempre estuve acostumbrado a no ser el favorito, a estar devaluado e ignorado. Es fácil para mí ignorar eso y ponerme a trabajar”.

Pollard ha estado cerca de participar totalmente en el campamento en California a pesar de haberse fracturado la pierna y tobillo izquierdo en la derrota divisional de los Vaqueros por marcador de 19-12 ante San Francisco en el mes de enero.

Su avance no ha sido una sorpresa para Mike McCarthy debido a lo que vio el entrenador cuando su nuevo corredor líder se estaba rehabilitando de la lesión durante la temporada baja.

Al mismo tiempo, el grupo de corredores de poder se sometió a una importante transición sin Elliott, quien era popular entre sus compañeros de equipo porque jugaba lesionado aun cuando su producción disminuyó años después de firmar una ampliación a su contrato por 90 millones de dólares.

Era fácil ver y escuchar a Elliott en el vestidor cuando estaba abierto para los reporteros. Pollard nunca estaba presente, pero las cosas están cambiando.

“Su liderazgo ha aumentado y lo más importante es que lo está haciendo de acuerdo a su personalidad”, dijo McCarthy. “Creo que ha hecho un gran trabajo al ser el líder y el veterano del grupo”.

Los Vaqueros contrataron a un agente libre, Ronald Jones, quien ha estado un año más en la NFL que Pollard, pero es cuatro meses más joven.

Además, agregaron a dos novatos elegidos en la sexta ronda del Draft, Deuce Vaugh y el agente libre que no participó en el Draft, Hunter Luepke, para acompañar al jugador Malik Davis, quien éste es sus segundo año como jugador, y a Rico Dowdle, que está en su cuarto año.

También hay un nuevo entrenador, Jeff Blasko, quien llegó a Dallas con McCarthy en el 2020 pero estaba con la línea ofensiva anteriormente.

El común denominador desde el 2019 es Pollard, quien tuvo un alto récord en su carrera en yardas de acarreos y anotaciones con mil 7 y nueve respectivamente y 371 yardas de recepciones y tres anotaciones durante la temporada pasada mientras se convertía en una amenaza mucho más potente que Elliott, que está en descenso.

“Ha sido agradable ver el crecimiento de Tony desde que he estado aquí”, comentó Blasko. “Cada año hemos visto que su actuación ha mejorado, aunque ha sido grandioso ver el liderazgo y la confianza en él”.

En este campamento, Pollard ha tenido la sensación de volver al pasado, ya que fue novato en el 2019 cuando Elliott estuvo fuera toda la temporada debido a que se estancaron las negociaciones de su contrato.

Aun si Elliott regresara, en esta ocasión la intensidad no cambiaría. Pollard está tratando de asegurarse que su personalidad tampoco cambie.

“Para mí es sencillo”, dijo el participante en el Tazón de Profesionales en el 2022, “sólo tengo que ser yo mismo al salir a jugar y atacar de la misma manera que lo he hecho desde que estoy aquí. Tengo que liderar a estos jugadores para llegar al éxito como lo he hecho y a través de las cosas que me han funcionado”.

Conózcalo

Tony Pollard

No: 20

Equipo: Vaqueros de Dallas

Posición: Corredor

Fecha de nac.: 30 de abril de 1997

Edad: 26 años

Lugar de nac.: Memphis, Tennessee

Estatura: 1.83 m

Peso: 98 kg

High school: Melrose (Memphis, Tennessee)

Colegio: Memphis (2015–2018)

Draft NFL: 2019 / Ronda: 4 / Selección: 128

Estadísticas

(Hasta 2022)

Yardas por acarreo: 2,616

Promedio: 5.1

Recepciones: 121

Yardas por rec.: 1,008

Yardas por regresos: 1,500

Touchdowns: 23