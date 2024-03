Busca Padilla regresar a la victoria

El chihuahuense Fernando ‘El Valiente’ Padilla y su rival de este sábado, Luis Pajuelo, pasaron sin problema el reto de la báscula, antes de enfrentarse en Enterprise, Nevada.

Ahora es momento para que Padilla regrese al camino de la victoria.

Después de tomar menos de dos minutos para derrotar a Julián Erosa en abril pasado, Fernando Padilla estaba en lo más alto. Tenía marca de 1-0 en UFC, eliminó a un enemigo legítimo en el primer asalto y estaba listo para el mundo.

Luego vino una derrota por decisión ante Kyle Nelson cinco meses después y ‘El Valiente’ tuvo que tomarse un momento para reevaluar las cosas y darse cuenta de que dejar los asuntos en manos de los jueces a veces puede costar.

“Entrené muy duro y supe que podía terminar esa pelea”, dijo Padilla. “Sabía lo que quería, pero bueno, ese es el problema de dejarlo en manos de los jueces”.

Fue una pelea emotiva, con Padilla compitiendo en gran medida en igualdad de condiciones con el veterano canadiense. Pero cuando terminó, los tres jueces se pusieron del lado de Nelson y Padilla se refirió a algo que la gente le dijo después de la pelea con Erosa.

“Incluso desde mi primera pelea en UFC con Julián, mucha gente me dijo que necesitaba ser un poco más agresivo, más con ese instinto asesino: terminar, terminar, no seas demasiado amable”.

Padilla es un buen tipo y admite que tal vez sea algo que deba abordar la noche de la pelea cuando se trata de presionar la acción durante los 15 minutos.

“Yo personalmente creo que lo hice muy bien”, dijo sobre la pelea con Erosa. “Me detuve cuando el árbitro me dijo que parara, pero hay gente que realmente quiere verme yendo constantemente hasta que el árbitro me agarra y me tira porque no puede alejarme de mi oponente. Entonces tal vez necesito ser mejor en eso. Y siento que la pelea con Kyle me mostró que tal vez lo que necesitaba era un poco más de presión y tal vez un poco más de determinación para terminar esa pelea”.

Tal vez. O tal vez fue simplemente un caso de que “los estilos hacen peleas” y Padilla no hizo sus ajustes a tiempo. Sucede, especialmente a este nivel, cuando todo el mundo es un luchador de primer nivel dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar.

“Era simplemente un parque afuera con una jaula en el medio y luego podías ver a la gente viendo las peleas desde afuera”, se ríe Padilla al recordar su victoria de 2017 en Honolulu sobre Jeffrey Mesa. “Íbamos a pelear en la arena porque querían que UFC viniera a Hawaii, así que iban a hacer una prueba. Fue una configuración perfecta para nosotros. Y luego, cuando llegamos allí, el estadio no estaba reservado”.

Así era el parque. Así era la vida en la escena regional entonces, y en muchos casos todavía lo es. Y aunque Padilla estará bajo techo en APEX este fin de semana, esos días de pago de cuotas nunca lo abandonarán. Ese pasado es algo bueno para su futuro.

“Tengo mis metas fijadas”, dijo Padilla sobre sus planes para 2024. “Quiero ganar esta pelea, llegar a la cartelera del 16 de septiembre, hacer una declaración allí y luego, si no es para finales de este año, para principios del próximo, conseguir otra pelea y acercarme a las clasificaciones. Y para 2025, estar en el ranking”.

Frente a frente:

Fernando Padilla Nombre Luis Pajuelo

México País Perú

15-5 Récord 8-1

27 años Edad 29 años

1.85 m Estatura 1.80 m

65.7 kg Peso 65.7 kg

5 p.m. / FoxSports 2