Busca Ovalle cerrar con broche de oro

La jugadora juarense Marian Ovalle y el equipo de voleibol de UTEP buscarán esta noche dar una satisfacción a sus aficionados cuando disputen la final del Campeonato Nacional por Invitación de Voleibol (NIVC, por sus siglas en inglés) ante las Shockers de Wichita State. El duelo se llevará a cabo en la casa de las Mineras, el Memorial Gym, a partir de las 7:00 pm.

El domingo pasado las ‘picapiedra’ barrieron en tres sets a las Bulls de South Florida también el Memorial Gym. En ese duelo, Ovalle fue la encargada de concretar el punto final que le dio el triunfo a las paseñas y el pase a la final de este campeonato.

Las Mineras ganaron el juego de semifinales por parciales de 25-14, 26-24 y 25-13, y mejoraron su marca general a 25 triunfos y nueve derrotas.

Ovalle, de 21 años de edad, alcanzó la cifra de mil remates (kills) como atleta colegial apenas el pasado 1 de diciembre.

“Llegar a los mil kills ha sido extraordinario, no lo hubiera hecho si no fuera por todas mis compañeras de equipo, que me ayudaron, me apoyaron, siempre han estado a mi lado, siempre me retaron para que lo lograra”, declaró recientemente la voleibolista fronteriza a El Diario.

Ovalle tratará de ayudar a su equipo a conseguir la victoria esta noche y así decir adiós a la escuadra de voleibol sala de las Mineras como campeona del NIVC, ya que cumple su cuarto año como estudiante-atleta universitaria. Sin embargo, la juarense podrá representar a las Mineras en el 2024, pero en el equipo de voleibol de playa.

“Quiero seguir jugando voleibol, quiero continuar mi carrera y regresar a ser convocada por la Selección Mexicana”, añadió Ovalle.

Las Mineras empezaron este campeonato por invitación con un triunfo 3-1 sobre las Mean Green de North Texas en la Ronda 1. Luego, en la segunda ronda superaron 3-1 a las Mavericks de UT Arlington para meterse a la fase de cuartos de final, donde vencieron a Clemson 3-1 y posteriormente barrieron 3-0 a South Florida en semifinales.

Por su parte, las Shockers de Wichita State barrieron 3-0 a Montana State el sábado anterior por la noche.

Conózcala

Nombre: Marian Ovalle

Posición: Opuesta

Fecha de nac.: 14 de septiembre 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 21 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 67 kg

Para hoy

Final NIVC

Wichita State en UTEP

7:00 pm

Memorial Gym