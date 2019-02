Busca Marioni extender buen momento

Ciudad de México.- Hace un mes Bruno Marioni estaba desempleado tras ser cesado por un equipo de la Segunda División y su llegada al banquillo de Pumas hizo arquear las cejas de muchos y desató una ola de críticas para la dirigencia.

Hoy, el entrenador argentino ha silenciado a sus detractores porque no ha perdido ninguno de los cinco partidos que ha dirigido y tiene a los universitarios en la lucha por puestos de Liguilla y en la segunda fase de la Copa Mx.

Marioni procurará extender su buen momento con Pumas el próximo domingo al enfrentar al sorprendente León por la octava fecha del torneo Clausura mexicano.

Tras vencer 1-0 al América la semana pasada, los universitarios tienen nueve puntos y se ubican en el 12do puesto de la clasificación.

En la Copa, Pumas venció 2-1 a la Universidad de Guadalajara el miércoles para avanzar a los octavos de final, instancia en la que se medirán con el Zacatepec de la Segunda División.

“Pasaba por un tema anímico pero trabajamos en que los jugadores volvieran a tener confianza y que entendieran que son grandes profesionales. Estos resultados son absoluta responsabilidad de los jugadores. Sin su actitud era imposible cambiar el mal arranque”, dijo Marioni, delantero del equipo que logró un bicampeonato en 2004.

Marioni inició su etapa con Pumas con un empate ante el actual líder Monterrey, luego venció a Querétaro y América, un rival al que tenían 11 partidos sin vencer en el estadio Olímpico.

“Un resultado como el que tuvimos contra América ayuda para que la idea futbolística y de trabajo siga creciendo más rápidamente. Cambiar un equipo en poco tiempo es difícil. Todos los procesos tienen sus tiempos. Y un triunfo como el del domingo ayuda a potenciar el crecimiento”, dijo Marioni.

Ese crecimiento será puesto a prueba por el León, que viene de ganarle a Querétaro, Cruz Azul, América y Toluca con una pizarra combinada de 12-0.

Los Esmeraldas, que tienen 14 puntos y son terceros de la tabla, poseen la segunda mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva.

El encuentro se jugará a las 11 horas del domingo en el Estadio Olímpico.



CRUZ AZUL EN APUROS

La fecha se pone en marcha hoy con un Cruz Azul tratando de levantar cabeza ante el colista Veracruz.

La Máquina, eliminado de la Copa a media semana, tiene tres partidos sin ganar en la Liga y con ocho puntos es 14to puesto de la tabla.

“Pretextos puedo poner 40 porque como dijo Pedro (Caixinha), cinco de los ocho clasificados del torneo anterior no están en zona de Liguilla, pero a la gente de Cruz Azul no podemos pedirle paciencia, ni poner pretextos”, dijo el director deportivo de los celestes, Ricardo Peláez. “Debemos ponernos las pilas ya”.

Veracruz tiene apenas dos puntos y es 17mo entre 18 equipos.



AMÉRICA-LOBOS

Otro equipo que pasa un mal momento es América, que mañana buscará romper una racha de dos derrotas cuando reciba a Lobos en el Estadio Azteca.

Las Águilas tienen nueve puntos y se ubican en el undécimo puesto de la tabla.

Lobos suma 10 unidades y está un puesto por encima del América.

También mañana, Chivas procurará encadenar triunfos por primera vez en la temporada cuando visite al Pachuca.

El Guadalajara tiene 14 unidades y se ubica en el cuarto puesto de la tabla.

Los Tuzos acumulan 11 puntos y son séptimos de la clasificación.

En otros encuentros: Atlas-Tigres, Querétaro-Morelia, Monterrey-Puebla, Necaxa-Tijuana y Santos-Toluca.