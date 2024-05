Busca La Máquina frenar hegemonía de Rayados

Monterrey, NL.- Los Rayados pueden presumir una ventaja histórica sobre el Cruz Azul en duelos de Fase Final.

Tras seis confrontaciones en series de eliminación directa en Liguilla o Repechaje, el Monterrey aventaja con 4 triunfos por 2 de La Máquina.

A partir de hoy se medirán en duelos de Semifinal, en su séptimo choque exclusivamente en Liguilla o Fase Final de Liga MX, pues también se han topado en Copa MX y Concacaf en duelos de eliminación directa.

El historial de Liguillas entre albiazules y cruzazulinos arrancó en la década de los 70 del siglo pasado.

La primera vez que se midieron fue en los Cuartos de Final de en la Temporada 1975–76 y los Rayados pasaron sobre La Máquina con un global de 7–2, tras golear 5–1 en la ida en el Estadio Universitario e imponerse 2–1 en la vuelta del Estadio Azteca.

El segundo choque se dio 30 años después, en el Clausura 2005 y de nuevo en Cuartos, en los que tras empatar sin goles en el Estadio Tecnológico en la ida, los regios empataron 3–3 en la vuelta en el entonces llamado Estadio Azul, quedando fuera por posición en la tabla.

En el tercer enfrentamiento se dio en la Final del Apertura 2009, en la que los Rayados, bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, se repusieron de un 3–1 al medio tiempo de la ida y la ganaron 4–3, para luego rematar con un 2–1 en la vuelta en el Azul y conquistar el cetro.

En la Semifinal del Apertura 2018, el Monterrey con Diego Alonso ganó la ida en el “Gigante de Acero” por 1–0 y fue al Azteca a cuidar la ventaja, cayó por el mismo 1–0 y quedó fuera por posición en la tabla.

Con Javier Aguirre como DT, Rayados apabulló 4–1 a La Máquina en el Estadio Azteca para ganar el juego único de Repechaje y avanzar a la Liguilla del Apertura 2021.

Y el último choque volvió a ser a favor de Rayados, en los Cuartos de Final del Apertura 2022.

Tras una ida sin goles en el Azteca, en la vuelta, Monterrey ganó 3–0 en el “Gigante de Acero”.

La ida será clave, dice el ‘Tano’

Fernando Ortiz quiere sacar ventaja en la ida para imponer condiciones en la serie.

El entrenador del Monterrey dijo estar consciente que la ventaja en la tabla que tiene Cruz Azul por mejor posición en la tabla.

“Ahora corremos con una desventaja a la hora de que suceda un empate, pero estar tranquilo que en casa tenemos que hacer un buen partido y poder sacar una diferencia, lo importante es lo que suceda hoy y resolverlo en el momento”, comentó Ortiz en conferencia de prensa.

La ida será hoy a las 9 p.m. horas en el ‘Gigante de Acero’ por las Semifinales del Torneo Clausura 2024, de la Liga MX.

Sobre las cinco Semifinales que ha disputado y en las que se ha quedado en la orilla como entrenador (3 con América y 2 con Rayados en Leagues Cup y Concacaf) el técnico de La Pandilla dijo no estar torturándose.

“Trato de no permitirme pensar más allá de lo que pueda suceder el día mañana y en la serie. Sí es algo que ronda en mi cabeza, pero no me quito la ilusión de trabajar y seguir intentando y buscando poder llegar a una Final.

“Siempre son nuevas oportunidades. Si se llegara a dar, bienvenido sea. Y si no se llegara a dar, me levantaré, pensaré, analizaré y lo volveré a intentar en el momento que tenga la posibilidad de intentarlo”, explicó el ‘Tano’.

El estratega albiazul considera que, como plantel, tienen más experiencia que Cruz Azul, pero deberán confirmarlo en la cancha.

“A nombres, quizás sí. A nombres. Creo que tenemos un plantel más completo. Después, dentro del campo de juego, son 11 contra 11”.

Asimismo, descartó a Héctor Moreno y tomará en cuenta a Sebastián Vegas y Érick Aguirre.

“Sí. ‘Sebas’ (Vegas) ya se incorporó y está con posibilidades de competir. Erick (Aguirre) también se incorporó, también tiene posibilidades de competir. Solamente quedó marginado Héctor (Moreno), y el resto está todo para poder competir el día de mañana”, expresó.

Moreno sufrió fisura en dos costillas.

Para hoy

Monterrey vs Cruz Azul

Duelo de ida de la semifinal

Estadio BBVA

9 p.m. / Televisa

TABLA

33

PUNTOS

logró Cruz Azul para ser sublíder del Clausura 2024

4

GOLES

a uno Cruz Azul derrotó a Rayados en el rol regular

4

TÍTULOS

ganó Carlos Rodríguez de Cruz Azul con Rayados